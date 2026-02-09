Expide Registro Civil más de 6 mil actas gratuitas durante Feria de León 2026

León, Guanajuato.- Mientras la Feria de León 2026 reunía a cientos de miles de visitantes entre espectáculos, gastronomía y tradiciones, el Registro Civil del Estado de Guanajuato se hizo presente con un objetivo claro: que nadie se fuera sin identidad ni certeza jurídica.

Del 9 de enero al 4 de febrero, el módulo móvil del Registro Civil atendió en las inmediaciones del recinto ferial para acercar servicios esenciales a la ciudadanía. Con horarios amplios —de lunes a miércoles de 10:00 a 21:00 horas y de jueves a domingo hasta las 22:00 horas—, se facilitó que familias completas realizaran trámites sin interrumpir su visita a la feria.

Uno de los momentos de mayor afluencia se vivió durante el periodo de gratuidad, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, cuando miles de personas aprovecharon la expedición sin costo de documentos oficiales. El resultado: 6 mil 324 actas gratuitas, 501 orientaciones personalizadas y 256 CURP entregadas, principalmente a niñas, niños y personas adultas mayores.

De manera paralela, se realizaron 315 certificaciones de actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

Más allá de los números, la participación del Registro Civil en la Feria de León 2026 significó trámites resueltos en un ambiente accesible y cercano, evitando traslados innecesarios y fortaleciendo el acceso a derechos fundamentales como la identidad, la salud, la educación y la seguridad jurídica.

Con esta presencia, el Registro Civil refrenda su compromiso de llevar los servicios registrales a donde está la gente, convirtiendo un espacio de celebración en una oportunidad para ejercer derechos.