Supervisan obras hidráulicas en Liberación para prevenir inundaciones en Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- Dentro de la cobertura de acciones que conforman el Macroproyecto Hidrológico, esta mañana se realizó la supervisión de los trabajos de limpieza y obras que se aplican en la comunidad Liberación.

El Presidente Municipal, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes se reunió con las y los ciudadanos de la zona, para escuchar sus inquietudes y hablar de los beneficios que traerá consigo este trabajo.

Es importante mencionar que la pasada temporada de lluvias, durante los meses de julio y septiembre, dicha comunidad pasó 2 inundaciones en viviendas y escuelas.

“Después de lo que sucedió el año pasado, estamos supervisando esta obra que ya inició para protegerlos de las inundaciones; Este es uno de los proyectos más grandes que tenemos, proteger nuestras tierras de cultivo y nuestras comunidades es una prioridad. Manuel Doblado es un municipio cien por ciento agrícola, nos debemos de los agricultores y vamos a trabajar por el campo dobladense, y esta es la muestra de que no escatimamos recurso y esfuerzo para nuestros agricultores y para proteger esta comunidad”. Manifestó el Alcalde.

En este caso, la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas, señaló que con la finalidad de integrar el plan de acciones dentro del Macroproyecto Hidrológico, se busca construir un puente con mayor capacidad hidráulica en el punto de supervisión y ampliar la losa del puente de acceso al camino de la misma.

Además de rehabilitar el mismo camino de acceso con bacheo, riego de sello y señalización para seguridad de las y los usuarios, así como elevar el nivel de los caminos parcelarios que cumplirán la función de bordos de contención en caso de presentarse un desbordamiento, de esa manera se preservará el entorno natural y se incrementará la seguridad de las zonas habitadas.

En su mensaje final, el Primer Edil destacó que estas son obras con oportunidad, pues este es el momento acorde para implementarlas dadas las condiciones en que se encuentran los terrenos a trabajar.

En esta oportunidad, las y los habitantes de Liberación agradecieron al Presidente Adolfo Alfaro la oportuna atención que se brindó durante las afectaciones por las lluvias del año pasado, y que se esté dando seguimiento a las mejoras en su comunidad. Esto en palabras del Delegado Luis Jesús Ibarra y de una de las ciudadanas que hizo uso de la voz.