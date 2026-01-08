¡Celaya, no podemos esperar!: filmarán película de Hollywood

Scott Eastwood, actor e hijo del mundialmente conocido Clint Eastwood, anunció su entusiasmo por visitar México y comenzar el rodaje de ‘Juárez Nine’ junto a su coprotagonista Luke Wilson

Redacción Notus8 enero, 2026

Celaya, Guanajuato.- Pese a que el gobierno de Celaya ya había anunciado la filmación de la película hollywoodense ‘Juárez Nine’ para este 2026, el proyecto está cada vez más cerca. El actor Scott Eastwood, hijo de la leyenda Clint Eastwood, avivó la emoción compartiendo un video en el que recalca su interés por visitar México junto con su coprotagonista Luke Wilson: ¡Celaya, no podemos esperar!, comentó.

La fecha de la grabación se ha pospuesto varias ocasiones, sin embargo, se prevé de abril a mayo y se enfocará en la historia de un beisbolista retirado. El director de turismo, Carlos Olvera, habló del retraso como parte de un trabajo a fondo en el guión y cuestiones de producción, por lo que muy pronto las calles de Celaya aparecerán en la pantalla grande.

Con esta oportunidad, se espera una creciente derrama económica tanto en el municipio como en el estado. En adición, actores y actrices que deseen participar en el proyecto tendrán oportunidad mediante convocatorias.

