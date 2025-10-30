Con ‘disfraz’ de campesino, alcalde de Valle de Santiago anuncia apertura de carreteras

Valle de Santiago, Guanajuato.- “Tras el diálogo y las gestiones realizadas, se han abierto nuevamente las carreteras”: así inició la publicación del presidente de Valle de Santiago, Ismael Mosqueda Garza. Con ‘disfraz’ de campesino, el alcalde posó para la foto en el acceso aledaño al rancho Jarrón Azul y se colgó una medalla por el resultado entre campesinos y gobierno.

“Valle de Santiago está presente. No nos vamos a quitar, no vamos a abrir las carreteras hasta que el gobierno federal, el gobierno del estado nos dé una respuesta positiva”, decía durante la protesta, pero no desde el bloqueo del sector agricultor.

Luego de los resultados de la mesa de diálogo de los protestantes con la secretaría de gobernación, el morenista prometió estar pendiente de la firma los supuestos acuerdos, así como vigilar que se cumplan los derechos de los trabajadores del campo.

Cabe destacar que es un tema de competencia federal, pero parece ser utilizado a conveniencia. Por momentos, se ‘muestra’ el apoyo del presidente y se reconoce el esfuerzo y se exhorta a permanecer en la lucha, pero se omiten las acciones en beneficio de los agricultores, que al parecer se compensan con fotos con la leyenda ¡Que viva el campo!