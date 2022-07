Denuncian “hostigamiento e insultos de limpia parabrisas”

Irapuato, Guanajuato. “DETESTO que me limpien el vidrio cuando YO NO QUIERO que lo hagan”, fue lo que escribió una mujer que denunció que al parecer ha sido víctima de hostigamiento e insultos por “limpia parabrisas” que están en el cruce de Escuela Médico militar y Guerrero a la altura de la Torre médica.

La mujer identificada como María Ache, emitió una queja en la que recibió una contestación de parte de la alcaldesa Lorena Alfaro, quien le respondió en redes sociales que “Gracias por el reporte. Se atiende de inmediato y se tendrá vigilancia permanente en la zona”.

La irapuatense María Ache, escribió lo siguiente:

Hago esta publicación súper enojada e indignada, esto me pasó hoy 18 de Julio a las 12:20 pm en el cruce de Escuela Médico militar y Guerrero a la altura de la Torre médica, no es la primera ocasión que me pasa, pero ahora vi tanto hervidero de fuimos que no me la pensé en grabarlo en esta ocasión, paso al menos 2 veces por ese cruce al día y mínimo una tengo problemas, cómo se ve al principio del video últimamente ahí guardo mi distancia porque

1.- DETESTO que me limpien el vidrio cuando YO NO QUIERO que lo hagan, siempre muy educadamente digo “no gracias” y con el dedo señaló que no, pero estás personitas les vale un kilo y llegan aventando su líquido y subiéndose a mi carro.

2.- En más de una ocasión que he traído vestido o shorts y yo estando sentada dentro de mi vehículo me dicen obscenidades.

3.- Porque es MI carro, es mi propiedad, a mí me costó comprarlo, a mí me cuestan las pulidas, a mí me cuestan los rayones que me han hecho cuando digo que no quiero, a mí me cuestan las tenencias, a mí me cuestan las lavadas cuando a mí se me dé la gana lavarlo, y porque con un carajo no quiero que me lo limpien, y todavía tener que aguantar obscenidades, y a parte que a manera de burla lo hagan con más ganas de fregar, ¿qué es esto?

¡NO sé que espera Lorena Alfaro y el Gobierno de Irapuato para poner un alto a esta situación, en plena vía pública haciendo ese tipo de cosas por suerte en esta ocasión iba sola, pero no se han limitado a decirme y hacerme cosas estando con mi hijo menor de edad, YA BASTA!

Ojalá me puedan ayudar a compartirlo para que llegue a oídos de las autoridades pertinentes y hagan algo, solo por el hecho de transitar sin deberla ni tenerla en la vía pública que necesidad tengo de que me falten al respeto de esa manera.