Entregan 9 mil anteojos gratuitos en Guanajuato a través del programa “Transformando visiones”

Guanajuato, Gto.- El Gobierno de la Gente, en colaboración con el Sistema Nacional DIF, entregó anteojos de lectura a 9 mil personas en los 46 municipios del estado, dentro del programa “Transformando visiones”, que busca distribuir 10 mil lentes gratuitos para atender problemas de vista cansada.

Durante el evento, encabezado por Juan Carlos Montesinos Carranza y José Alfonso Borja Pimentel, se benefició de manera presencial a las primeras 120 personas. Los funcionarios destacaron que esta acción no solo mejora la visión, sino que también fortalece la autonomía y calidad de vida de los beneficiarios.

El DIF Estatal reiteró que los anteojos alivian los síntomas de vista cansada, sin sustituir atención médica especializada, y que su distribución forma parte del Sistema Integral de Cuidados, destinado a apoyar a quienes más lo necesitan. Beneficiarios agradecieron el programa por facilitar la lectura y mejorar su bienestar cotidiano.