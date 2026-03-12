Credencial para votar incluirá identidad de género autopercibida y autoidentificación indígena o afromexicana

México.- A partir de junio próximo, en la Credencial para Votar (CPV) se podrán incluir dos elementos más: identidad de género autopercibida y autoidentificación indígena y/o afromexicana, determinó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), al aprobar esta viabilidad y fortalecer así el reconocimiento de la identificación de la ciudadanía y garantizar el respeto a los derechos y la no discriminación.

La presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, la Consejera Carla Humphrey Jordan, subrayó que la CPV se mantiene como la identificación más utilizada por la ciudadanía mexicana para acreditar su identidad y ejercer sus derechos.

Destacó que su evolución tecnológica y sus estándares de seguridad han consolidado la confianza pública en este documento, al tiempo que el Instituto reafirma su compromiso con los principios de igualdad, no discriminación e inclusión, al reconocer que México es una nación plural y diversa, cuya riqueza social debe reflejarse también en sus instrumentos registrales.

Humphrey Jordan señaló que la incorporación de los nuevos elementos de identidad permitirá al INE contar con información que fortalezca la planeación institucional y una comprensión más precisa de la composición del electorado, en congruencia con el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades indígenas y el derecho a la libre autoidentificación. Añadió que estos avances representan un paso hacia una credencial más incluyente, alineada con los principios del artículo primero constitucional, bajo criterios de voluntariedad y pleno respeto a la protección de datos personales, reafirmando el compromiso institucional de avanzar de manera responsable para que este documento siga siendo un símbolo de confianza, igualdad e inclusión.

En materia de identidad de género autopercibida, el Consejo General consideró necesario avanzar en la garantía y protección de los derechos de las personas de la diversidad sexual, mediante la incorporación de un campo de “Género”, adicional al actualmente previsto para “Sexo”; es decir, la coexistencia de ambos campos permitirá armonizar el cumplimiento del mandato legal con los estándares constitucionales y convencionales en materia de identidad y no discriminación.

Cada persona titular de la CPV podrá decidir si desea que en el documento se visualice el campo de Sexo o el de Género. Cuando así lo solicite, deberá proporcionar la información de su identidad de género autopercibida y elegir entre las siguientes siglas: “M” para Mujer, “H” para Hombre o “NB” para persona “No binaria”. En este último caso se reemplazará la letra “X”, actualmente usada en el campo de Sexo, por las siglas “NB”.

Sobre la autoidentificación indígena y/o afromexicana, se estableció que es jurídicamente viable incorporar este dato en la CPV, siempre que se conciba como un elemento subjetivo de identidad, basado exclusivamente en la manifestación consciente de la persona. Además, este dato tendrá efectos únicamente declarativos, no generará derechos político-electorales diferenciados ni podrá utilizarse como elemento para acreditar el cumplimiento de acciones afirmativas indígenas en el registro de candidaturas. Las personas podrán optar por imprimir la palabra “Indígena” en su identificación si así lo manifiestan.

Respecto de la incorporación de otros elementos —como el “distintivo de discapacidad”, la “leyenda relativa a la donación de órganos, tejidos y células” y el “nombre en sistema braille”—, se aclaró que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores lleve a cabo un análisis permanente, orientado a valorar la pertinencia de incorporarlos en la CPV.

Fortalece INE mecanismos de verificación de autenticidad de la Credencial para Votar, mediante herramientas tecnológicas

En sesión extraordinaria, el Consejo General del INE también aprobó la actualización del contenido de los códigos bidimensionales QR de alta densidad de la CPV en territorio nacional y la Credencial para Votar desde el Extranjero (CPVE), con el propósito de fortalecer los mecanismos de verificación de autenticidad del documento y facilitar el acceso a servicios de validación mediante herramientas tecnológicas.

Al respecto, la Consejera Humphrey Jordan manifestó que esta actualización consolida al documento como un instrumento moderno, confiable y con mayores garantías de seguridad, además de que se trata de una evolución natural que responde a las necesidades de la ciudadanía. También, prosiguió, atiende los desafíos de un entorno cada vez más digital e interconectado, a los que el Instituto responde a la confianza pública para mantener una CPV robusta y vigente ante los cambios tecnológicos.

Asimismo, resaltó que el INE reafirma su compromiso con la seguridad, la transparencia y la confianza ciudadana en el uso de la Credencial para Votar, la cual se alinea con estándares internacionales y fortalece el acceso a servicios públicos y privados. Además, continuó, garantiza la protección de los datos personales de cada ciudadana o ciudadano. Por ello, la CPV seguirá siendo el principal medio de identificación para ejercer derechos y acceder a trámites, en virtud de que el Instituto busca que permanezca moderna, segura y preparada para los retos del futuro, puntualizó.

Con la actualización propuesta para el modelo 2026-2031 —que se expedirá a partir de junio próximo—, se prevé integrar información adicional en el contenido de los códigos QR, como las minucias de dos huellas dactilares, identidad de género, autoidentificación indígena, domicilio, descripción de pueblo indígena —cuando no esté en el catálogo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas—, mediante procesos de cifrado con llaves criptográficas generadas por medio de dispositivos especializados de seguridad (HSM), lo que permite resguardar la información bajo estándares internacionales de protección.

La información contenida en los códigos QR podrá ser utilizada para distintos procesos institucionales, entre ellos la verificación de la CPV por parte de la ciudadanía, instituciones públicas y privadas, así como en procedimientos de participación ciudadana, como consultas populares, iniciativas civiles, revocación de mandato o candidaturas independientes. La lectura de los códigos se realiza mediante aplicaciones móviles que permiten validar que la credencial fue emitida por el INE y que los datos corresponden a la persona portadora.

Fiscaliza INE informes de ingresos y gastos de precampaña

Al continuar con el desarrollo de la sesión, el máximo órgano de dirección del Instituto avaló asimismo imponer una sanción económica a Movimiento Ciudadano, derivado de que, en la revisión de los informes de ingresos y gastos, se encontró la omisión de realizar un registro contable de los gastos de precampaña de una precandidatura al cargo de la Presidencia Municipal de Tamiahua, Veracruz, correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2026.

Finalmente, el pleno dio respuesta a una consulta promovida por el Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla, respecto de si la implementación de comedores para personas sin recursos constituye un gasto con objeto partidista.