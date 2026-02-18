Incendio en cerro del Cubilete moviliza a bomberos de Silao

“El fuego ya tiene una extensión muy importante y varios focos de incendio”; al parecer, otras corporaciones trabajan en conjunto para mitigar las llamas

Redacción Notus18 febrero, 2026

Silao, Guanajuato.- “El fuego ya tiene una extensión muy importante y varios focos de incendio”: el cuerpo de bomberos de Silao informó sobre la quema del cerro del Cubilete. Al parecer, tanto ellos como otros elementos de seguridad trabajan para mitigar las llamas; el incendio ocurrido sería el primero de magnitud considerable en temporada de calor en el estado.

De acuerdo con los primeros reportes, el humo en las faldas del cerro alertó a la población, que llamó al sistema de emergencias. Los bomberos mantienen una operación para evitar que el incendio se extienda, afectando flora y fauna de la zona.  

Al parecer, comenzaba a hacer estragos debido a la amplitud y se necesitó el apoyo de otras corporaciones y de voluntarios para reforzar las brigadas. Hasta el momento se desconoce la causa que originó el percance. 

