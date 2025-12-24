Delegado del IMSS Guanajuato realiza recorrido en unidades médicas de León

León, Guanajuato.- El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato, doctor Marco Antonio Hernández Carrillo, realizó una gira de supervisión en unidades médicas y administrativas en León, en las que se trabaja en mejoras para beneficio de la población derechohabiente.

“Estamos trabajando para mejorar diferentes áreas en el estado y hoy recorrí algunas en la ciudad de León. Buscamos concluirlas lo más pronto posible para que las personas derechohabientes encuentren espacios dignos y atención de calidad en nuestros servicios”, comentó el doctor Hernández Carrillo.

Durante la gira visitó la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 53 para supervisar el área de Servicios de Prevención y Promoción de la Salud para Trabajadores del IMSS (SPPSTIMSS), una rampa de acceso y el servicio de Urgencias; posteriormente las instalaciones de la Subdelegación; urgencias en la Unidad de Cuidados Intensivos y el área de Hemodiálisis en el Hospital General de Zona No. 21, espacios en los cuales se realizan rehabilitaciones, remodelaciones, adecuaciones, sustitución de acabados y alumbrado para fortalecer la atención. También acudió al terreno donde se construye un velatorio.