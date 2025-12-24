Psicólogos analizan el amor actual desde la ciencia y la experiencia humana

Guanajuato, Gto.- En un contexto en el que las relaciones amorosas se transforman, tres especialistas en psicología presentan una obra que busca comprender desde una mirada científica y humana, los cimientos del amor contemporáneo. El libro “Psicología del amor y el desconsuelo”, para la y los autores invita a reflexionar sobre cómo se establecen los vínculos y las relaciones de pareja.

El Dr. Luis Felipe El-Sahili González, profesor jubilado de la Universidad de Guanajuato; el Dr. Sergio Antonio García Flores, Director del Instituto de Terapia de Urgencias de la Ciudad de Chihuahua; y la Dra. Brenda Elena De la Rosa Díaz, Secretaria Académica de la Facultad de Psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, unieron sus trayectorias para escribir “Psicología del amor y el desconsuelo”, una obra que analiza la evolución del amor y la manera en que se asumen las relaciones de pareja en la actualidad.

“Este libro es un aporte muy humilde para todos los profesionales que se dedican a la psicología. Hablamos principalmente de cómo el amor ha cambiado y cómo vamos entendiendo las nuevas relaciones de pareja”, compartió García Flores.

El texto profundiza en los elementos que permiten sostener una relación de pareja. Entre ellos, destacan cuatro componentes esenciales: la comunicación, intereses compartidos, complicidad y el acompañamiento emocional.

“La amistad genera un vínculo, y ese vínculo se fortalece con la interacción diaria”, explicó el especialista.

Otro pilar significativo es el compromiso, el cual brinda estabilidad y proyección a futuro. Finalmente, la obra subraya la importancia de la espiritualidad, entendida como un lazo que refuerza los valores y el sentido de comunidad dentro de la pareja.

El libro se complementa con el texto “Teoría piramidal del amor”, donde se expone una estructura conceptual sobre la manera en que se concibe este sentimiento en diferentes etapas y dimensiones.

La investigación que dio origen al libro tomó entre cuatro a seis años de recopilación de información. Para su desarrollo, la y los autores realizaron entrevistas y encuestas que permitieron observar cambios profundos en los patrones afectivos de las últimas décadas.

Según el Dr. El-Sahili González, “el individualismo está creciendo muchísimo. Hasta 2015 predominaba la búsqueda de un vínculo entre el hombre y la mujer; sobre todo la mujer buscaba ese vínculo. Ahora, en 2025, observamos que muchas mujeres prefieren enfocarse en su desarrollo profesional antes que en una relación”, expresó desde dicha perspectiva.