Dejan hieleras con mensajes a presuntos miembros de la Fiscalía

Alrededor de Irapuato se encontraron cartulinas con aparentes amenazas a personal de la Fiscalía Regional

Redacción Notus3 noviembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Esta mañana se localizaron varias hieleras con cartulinas que al parecer contenían amenazas hacia presuntos miembros de la Fiscalía Regional de Irapuato. La carretera Irapuato- Abasolo, el entronque de Huanímaro, así como Tinaja de Bernal y Venado de Yostiro fueron los puntos donde se reportaron los hallazgos.

Elementos de la Policía Municipal y la Guardia Nacional se dirigieron a las zonas para el análisis y aseguramiento de los objetos. Las autoridades descartaron la posibilidad de que las hieleras contuvieran restos humanos.

Sin embargo, hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio no ha notificado información oficial al respecto.

