IMSS invita a personas trabajadoras independientes a afiliarse

Con la afiliación es posible registrar al cónyuge o concubinario, además de hijos menores de 16 o hasta 25 que se encuentren estudiando

Redacción Notus19 enero, 2026

Guanajuato.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato invita a las Personas Trabajadoras Independientes (PTI) a afiliarse ante el Instituto para tener acceso al servicio que ofrece a la población derechohabiente, otorgando protección en seguridad social, a través de su aseguramiento y el de sus beneficiarios.

El jefe de Afiliación Cobranza del IMSS en Guanajuato, contador Mario Alberto García Borrayo, comentó que “las Personas Trabajadoras Independientes son quienes laboran en pequeños negocios familiares o independientes, como pueden ser profesionistas, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados”.

Señaló que con este aseguramiento es posible registrar como beneficiarios al cónyuge o concubinario(a), a los hijos(as): menores de 16 años o hasta 25 si continúan estudiando en el Sistema Educativo Nacional o cuenten con Dictamen de Incapacidad Física o Psíquica del IMSS; así como a los padres si viven en el mismo domicilio y dependen económicamente del asegurado o asegurada.

Las PTI tienen derecho a los cinco seguros que la Ley del Seguro Social prevé: Enfermedades y Maternidad, lo que corresponde como atención médica, farmacéutica y hospitalaria, para la persona trabajadora y sus beneficiarios. También tiene acceso al pago de incapacidades por enfermedad general.

Otro seguro, es el de Riesgos de Trabajo, que contempla atención médica, farmacéutica y hospitalaria, además de incapacidad por accidente de trabajo y enfermedad de trabajo.

En relación al seguro de Invalidez y Vida tiene derecho a pensión de invalidez para el asegurado y pensión para los beneficiarios en caso de muerte del asegurado.

Para el apartado del seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez tiene acceso al ahorro para el retiro (en su caso, pensión).

Y en cuanto al seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales,  tienen acceso a estancias infantiles para el cuidado de menores y pueden disfrutar de actividades de esparcimiento (deportivas y culturales).

García Borrayo indicó que en caso de dudas y requerir más información sobre cómo inscribirse como persona trabajadora independiente, se puede consultar la página http://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-independientes en código QR o bien acercarse a la Subdelegación del Instituto más cercana a su domicilio.

