Acreditan a PLATAGAM Uriangato por avances en control cardiometabólico

El grupo, integrado a la Secretaría de Salud, logró mejoras clínicas comprobables en sus pacientes y se prepara para su proceso de reacreditación

Redacción Notus19 enero, 2026

Uriangato, Guanajuato.- El Grupo de Ayuda Mutua PLATAGAM de Uriangato integrado a la Secretaría de Salud recibió su acreditación gracias al esfuerzo conjunto de sus integrantes y del personal de salud de CAISES Uriangato y UMAPS El Cerro, que les acompaño día a día.

El evento se realizó en la UMAPS El Cerro, donde se contó con la visita del equipo jurisdiccional de Enfermedades Cardiometabólicas. Durante la evaluación se revisaron los avances del grupo y los registros clínicos de cada paciente, comprobando un trabajo constante y comprometido.

Con una asistencia del 90% de las y los pacientes, se reconoció el cambio positivo que han logrado a lo largo de estos meses:

Mejor adherencia a una alimentación saludable.
Mejoras significativas en el control de hemoglobina glucosilada.
Reducción de peso y de circunferencia de cintura.
Control de presión arterial en la media grupal.
Alcance de metas terapéuticas importantes.
Gracias a estos resultados, el grupo fue acreditado con evidencia objetiva, y ahora se prepara para continuar su proceso rumbo a la reacreditación y, posteriormente, a la acreditación por excelencia.

La Secretaría de Salud reconoció a quienes forman parte de PLATAGAM por dar un paso firme para mejorar su calidad de vida mediante actividad física, una mejor elección de alimentos y su revisión constante en su unidad de salud. Su dedicación demuestra que el cambio es posible cuando se trabaja en comunidad.

