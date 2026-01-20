Fuerzas Armadas trasladan a 37 “narcos” a Estados Unidos

México.- Considerados “una amenaza real para la seguridad del país”, 37 operadores de organizaciones criminales fueron trasladados por las Fuerzas Armadas a Estados Unidos. Entre los capos se encuentran líderes del Cártel del Noroeste, el cártel de Los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El secretario de Seguridad, Omar Harfuch, destacó que los criminales fueron llevados a Washington, Nueva York, Pensilvania, San Antonio, San Diego y Houston, a bordo de 7 aeronaves. Ello a petición del Departamento de Justicia, además del compromiso de no solicitar pena de muerte.

Harfuch confirmó que, con este hecho, suman 92 criminales de alto impacto enviados durante el gobierno actual. Este sería el tercer operativo de entrega a autoridades norteamericanas; el primero está marcado en 27 de febrero del 2025, con 29 narcotraficantes enviados. El segundo se llevó a cabo el 12 de agosto, y 26 delincuentes fueron trasladados.