Fuerzas Armadas trasladan a 37 “narcos” a Estados Unidos

Entre los enviados y considerados “una amenaza real para la seguridad del país, se encuentran líderes del Cártel del Noroeste, el cártel de Los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación

Redacción Notus20 enero, 2026

México.- Considerados “una amenaza real para la seguridad del país”, 37 operadores de organizaciones criminales fueron trasladados por las Fuerzas Armadas a Estados Unidos. Entre los capos se encuentran líderes del Cártel del Noroeste, el cártel de Los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El secretario de Seguridad, Omar Harfuch, destacó que los criminales fueron llevados a Washington, Nueva York, Pensilvania, San Antonio, San Diego y Houston, a bordo de 7 aeronaves. Ello a petición del Departamento de Justicia, además del compromiso de no solicitar pena de muerte.

Harfuch confirmó que, con este hecho, suman 92 criminales de alto impacto enviados durante el gobierno actual. Este sería el tercer operativo de entrega a autoridades norteamericanas; el primero está marcado en 27 de febrero del 2025, con 29 narcotraficantes enviados. El segundo se llevó a cabo el 12 de agosto, y 26 delincuentes fueron trasladados.

Redacción Notus20 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información