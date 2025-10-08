Entre leyendas, túneles e historias: presidencia de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Entre leyendas de fantasmas, túneles e historias, la actual presidencia de Irapuato; un edificio administrado por las monjas de la Compañía de María, podría regresar a ser un centro cultural.

La Presidencia Municipal de Irapuato, tenía un gran huerto que ahora alberga la Plaza de los Fundadores y que en el año de 1931 el conjunto arquitectónico del convento y su templo fue declarado monumento nacional.

Según la historia, entre los años de 1802 a 1859, el “Convento Colegio de la Enseñanza” tenía enfocado su vocación a la educación de niñas y jóvenes, teniendo algunos pasajes históricos como ser despacho de los presidentes de la República Álvaro Obregón 1923-1924 y Plutarco Elías Calles 1928, porque en el año de 1890,el edificio pasó a ser de uso del gobierno del estado de Guanajuato.

Sabías que… Desde al año de 1894 y hasta el año de 1961, la feria de Irapuato era celebrada en el interior y alrededores de la Presidencia Municipal y el patio era sala de expositores de la feria.

¿Sabías qué, en la presidencia de Irapuato se aparece una monja?

La leyenda tiene más de 200 años de existencia, en donde incluso se cuenta que aún se escuchan los llantos de las niñas que estudiaron en este lugar, así como la sombra de la monja.

Al inicio de la fundación del colegio fueron ordenadas 7 religiosas, por el Juzgado Eclesiástico de la ciudad de Valladolid, en España, a través de la compañía de María Santísima, llegaron de la capital de la república al municipio de Irapuato. Las 7 mujeres eran: María Dolores Bersabal, María Gertrudis Gil de León, María Josefa Ibarra, María Juana Escoto, María Agustina Pérez Cano, María Josefa Guerrero y María Susana Osores.

Según algunos relatos de la leyenda, se dice que, una de las religiosas deambulaba en el lugar, la cual era la directora del colegio María Gertrudis Gil de León, algunos de los veladores y empleados actuales de la presidencia la han visto y la han descrito como un ente que flota con su austero habito color café de la época, y con sus manos recogidas hacia el frente, las apariciones han sido principalmente entre los rincones de los pasillos de la actual presidencia municipal.

Túneles de la presidencia

Se supone que alguna vez el túnel partía de la sacristía del Hospitalito y atravesaba la actual calle de Revolución, llegaba a la casona que actualmente ocupa la Escuela Primaria Melchor Ocampo, seguía su trayecto a espaldas de esta casona y conectaba con la casona que actualmente es habilitada por la Primaria Benito Juárez y finalmente a la parte inferior de la Casa del Inquisidor, hoy Museo de la Ciudad de Irapuato…