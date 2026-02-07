De 630 a los 5 mil son los precios del Palenque de la Feria de Irapuato 2026

Irapuato, Guanajuato.- El Palenque de la Feria de las Fresas Irapuato 2026 dio a conocer de manera oficial la lista de precios de los boletos, mostrando una amplia gama de costos que permite al público elegir desde opciones económicas hasta experiencias premium, dependiendo del artista y la zona seleccionada.

¿Cual es el artista más económico del Palenque?

El precio más bajo corresponde a Conjunto Primavera, que se presentará el 22 de marzo, con boletos en zona General desde 630 pesos, ya con cargos incluidos, posicionándose como la opción más accesible del cartel.

*¿Cual es el artistas más caro del Palenque?

En contraste, el precio más alto del Palenque 2026 será para Carín León, quien se presentará el 26 de marzo, con boletos en zona Oro que alcanzan los 5 mil 684 pesos, convirtiéndose en el evento más exclusivo de esta edición.

Otros precios destacados incluyen:

•Los Parras (13 de marzo): boletos desde 742 pesos en General y hasta 3 mil 438 pesos en Oro.

•Banda MS (20 de marzo): precios que van de 967 pesos en General a 3 mil 999 pesos en Oro.

•Carlos Rivera (21 de marzo): entradas desde 967 pesos hasta 3 mil 999 pesos en zona Oro.

•Edén Muñoz (27 de marzo): boletos desde 967 pesos en General y hasta 4 mil 336 pesos en Oro.

¿Que zonas existen?

Todas las presentaciones cuentan con distintas zonas como General, Preferente, VIP y Oro, además de espacios Preferente para personas con discapacidad, manteniendo costos similares a la zona preferente general.

*¿Cuando comprar los boletos?

La venta de boletos ya se encuentra activa a través de Boletiland, así como en los puntos físicos PlatoRoto, La Casona y Hotel Hotsson, donde se espera una alta demanda conforme se acerquen las fechas de los conciertos.