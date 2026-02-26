De 48 detenidos por violencia en Guanajuato, 18 quedan en libertad

Guanajuato.- Como resultado del trabajo operativo, estratégico y coordinado del Grupo de Inteligencia Operativa del Estado de Guanajuato, se logró la detención de 48 personas, por los hechos violentos registrados el 22 de febrero de 2026 en diversos municipios de la entidad.

Desde el primer momento, la Fiscalía de Guanajuato radicó las carpetas de investigación correspondientes, integrando datos de prueba sólidos y contundentes, lo que ha permitido avanzar con firmeza en su judicialización.

Resultados relevantes:

20 personas judicializadas.

2 autos de vinculación a proceso en contra de 4 personas por la probable comisión del delito de terrorismo, como coautores.

El Ministerio Público también ha judicializado 6 carpetas de investigación en contra de 10 personas por su probable responsabilidad en la comisión de delitos tales como terrorismo, delincuencia organizada y algunos delitos conexos, entiéndase contra la salud y portación de arma de fuego

1,046 objetos e indicios asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público.

18 personas quedaron en libertad bajo las reservas de ley, al no reunirse por el momento los elementos suficientes para formular imputación en su contra, sin que ello impida que se siga investigando las líneas de investigación que cada caso en particular presenta.

Entre los indicios asegurados se encuentran armas de fuego de diversos calibres, cartuchos útiles, vehículos, motocicletas, teléfonos celulares, bombas molotov, diversos tipos de droga, bidones con gasolina y diversos instrumentos utilizados para la comisión de los hechos. Cada elemento fue debidamente embalado, registrado y procesado conforme a los protocolos legales y técnicos aplicables.