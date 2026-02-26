IMSS llama a vacunarse contra influenza en Guanajuato

El instituto invita a población derechohabiente y abierta a acudir a las UMF para prevenir complicaciones y reforzar la protección contra la enfermedad

Redacción Notus26 febrero, 2026

Guanajuato.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato invita a la población en general, derechohabiente y no derechohabiente a no bajar la guardia y que acuda a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) en el estado a recibir la dosis de vacuna contra influenza a fin de prevenir la enfermedad, o bien, en caso de contagio, evitar complicaciones.

La delegación informó que además de la vacunación, entre las principales medidas preventivas se encuentran: el lavado de manos frecuente y correcto con agua y jabón, uso de alcohol en gel y alimentación balanceada, entre otros.

Ante la presencia de síntomas como: fiebre alta, generalmente por encima de los 38 °C, sensación de cuerpo cortado o dolores intensos en espalda y extremidades, cansancio extremo, tos seca que suele ser persistente y molesta, así como dolor de garganta y cabeza frecuentes desde el inicio del cuadro, además de escalofríos y sudoración acompañados de congestión nasal, lo recomendable es acudir a revisión médica para que en caso de ser necesario sea prescrito un tratamiento, además de evitar remedios caseros que pueden llegar a complicar la situación.

El Instituto resaltó que la vacunación no es solo una medida de cuidado personal, sino un acto de solidaridad hacia quienes más queremos. Con la vacuna se genera un escudo protector que no solo resguarda de forma personal, sino que rompe la cadena de contagio, proteger a niños, adultos mayores y a aquellos con salud vulnerable. La influenza puede ser una enfermedad grave, pero es prevenible. Protege tu vida, cuida tu entorno y regálale tranquilidad a tu familia.

El IMSS en Guanajuato dio a conocer que adicionalmente se llevan a cabo acciones en centros laborales y escolares de nivel medio superior y superior del sistema educativo público para proteger a un mayor número de personas.

