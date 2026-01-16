Daniela Spalla, Majo Aguilar, Jenny & The Mexicats en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato está de manteles largos por su aniversario 479 y del 1 al 15 de febrero habrá múltiples eventos gratuitos. Como es costumbre, la cartelera no está completa sin música que anime la celebración. Este año el municipio sorprende con artistas locales y hasta nacionales como Daniela Spalla, Viento y Sol, Orquesta Pérez Prado & Roco Pachukote, Majo Aguilar y Jenny and The Mexicats.

Grupo Viento y Sol, Punto y Coma, Oh My Jah, Revolver Urbano, la Rondalla del IMCAR y más talento irapuatense formará parte del festejo, dejando en el escenario la huella fresera a géneros musicales diversos. Reggae, baladas románticas, rock, pop y regional se fusionarán con los paisajes de la ciudad.

Grupo Viento y Sol: 5 de febrero en Estacionamiento Plaza Jacarandas a las 7:00 p.m.

Revolver Urbano: 7 de febrero en Parke Irekua a las 6 p.m.

Unplugged Oh my jah Reggae: 8 de febrero en Teatro de la Ciudad a las 6:30 p.m.

Punto y Coma: 12 de febrero en Andador Juárez a las 7:00 p.m.

Rondalla del IMCAR 28 Aniversario: 14 de febrero en Plaza Fragaria a las 7:00 p.m.

Talentos estatales y nacionales también acompañan a Irapuato, entre los que destacan: