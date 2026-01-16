Guanajuato aplica más de 293 mil vacunas contra el sarampión en un año

Guanajuato, Gto.- Un total de 293 mil 117 vacunas contra el sarampión se han aplicado a la población infantil de Guanajuato en el último año.

Gracias al trabajo coordinado de distintas instituciones de la salud, el secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá, destacó el trabajo en equipo y así prevenir contagios entre la población.

La vacunación ha sido permanente en los 46 municipios a través de los Centros de Salud y campañas intensivas.

El secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá explicó que de enero del 2025 a la fecha el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato ha aplicado 62 mil 635 dosis a menores de un año.

Mientras que el IMSS alcanzó 21 mil 301 vacunas; el ISSSTE las mil 505; la SEDENA 113 y PEMEX 71, para alcanzar entre todos un 82 por ciento de la meta establecida.

En tanto que entre la población de 18 meses la misma Secretaría de Salud otorgó 67 mil 55 dosis; el IMSS llegó a 19 mil 879; el ISSSTE las mil 400; la SEDENA suman 115 y finalmente PEMEX 53, cifras que representan un avance del 85 por ciento del objetivo establecido.

Entre la población de 6 años la dependencia estatal ha aplicado 92 mil 17 vacunas contra el sarampión; mientras que el IMSS lleva 24 mil 859; el ISSSTE mil 990; la SEDENA 85 y PEMEX 39; entre todas estas instituciones en este sector de la población ya se superó la meta fijada.

A la fecha en el estado se mantienen tres casos de sarampión desde el año pasado los pacientes se han recuperado al 100 por ciento.

Por ello se mantiene la vigilancia epidemiológica en el estado, por los casos registrados en entidades vecinas.