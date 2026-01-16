Promueven prevención de la violencia de género entre universitarios de Juventino Rosas

Juventino Rosas, Guanajuato.- La Secretaría de Salud informa que el personal de Salud Mental del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud realizó una sesión informativa dirigida a los estudiantes de la Universidad Politécnica de Santa Cruz de Juventino Rosas.

Con el propósito de promover la sensibilización y el entendimiento sobre la Violencia de Género.

La dependencia estatal informó que a esta actividad asistieron 150 personas, quienes participaron activamente en cada una de las dinámicas y reflexiones planteadas.

Durante la sesión, se abordaron temas relacionados con la importancia de identificar, prevenir y atender situaciones de violencia, así como la relevancia de fomentar relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la comunicación.

Este espacio permitió a los estudiantes comprender mejor las distintas manifestaciones de la violencia y la forma en que pueden contribuir a generar entornos más seguros dentro y fuera de su comunidad educativa.

La actividad también impulsó el diálogo abierto, brindando herramientas prácticas para fortalecer la prevención y promover conductas responsables que favorezcan una convivencia libre de violencia.

Con estas acciones, el Centro de Salud de la Gente reafirmó su compromiso permanente con la formación de jóvenes informados y conscientes, capaces de actuar como agentes de cambio.

Eventos como este subrayan la importancia de continuar trabajando de manera conjunta entre instituciones educativas y de salud para construir una sociedad más igualitaria, respetuosa y comprometida con el bienestar de todas las personas.