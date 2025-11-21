Daniel Villagómez 38 años de carrera musical

Irapuato, Guanajuato.- Daniel Villagómez, maestro clarinetista con una trayectoria de 38 años en la Banda Sinfónica de la ciudad de Irapuato mejor conocida como la Banda Municipal, ha tenido el privilegio de tocar su instrumento en uno de los escenarios más importantes del arte mundial, la Alhóndiga de Ganaditas durante el Festival Cervantino FIC.

Bajo la batuta del maestro Juan Manuel Arpero, Daniel y la Banda Municipal de Irapuato, tuvieron el privilegio de participar en por tres años consecutivos en el Festival que se realiza año con año en la capital del estado el FIC, siendo esta una de las anécdotas que, a lo largo de su trayectoria musical, el clarinetista más aprecia.

Pero ¿Cómo comenzó la carrera de Daniel en los andares musicales de la región? El músico Irapuatense recordó como fueron los primeros contactos que él tuvo con el arte musical comentando que fue su abuelo José Villagómez oriundo de Yuriria quien comenzó la tradición familiar de dedicarse a la música.

Posteriormente el arte del abuelo José se trasladó al padre de Daniel el maestro Jaime Villagómez quien fue un excelente saxofonista además de tocar con gran habilidad el clarinete desarrollando su arte en el municipio de Valle de Santiago, pero posteriormente se desarrolló en la ciudad de Irapuato, justo en esta ciudad el arte musical sería trasladado a sus tres hijos, José, Jaime y entre ellos Daniel.

En un principio Daniel comentó que tuvo como maestro a su padre el maestro Jaime, quien le enseño los primeros pasos en el saxofón, con él aprendió escalas, solfeo y otros secretos de la música, pero tal fue el deseo de músico en aprender más sobre el clarinete que decidió ampliar los horizontes y tomar clases con grandes maestros de la música como Pedro Jiménez Rosas y posteriormente con el maestro Francisco Franco Arpero.

Daniel contó que, ingresó a la banda de Irapuato tras su acercamiento con una banda juvenil, al ver su talento, el director de ese entonces el maestro Margarito Pérez lo invita a formar parte de la agrupación y desde entonces ha sido parte de este ensamble musical.

“La música es como los números, no tiene fin, siempre hay algo que descubrir” mencionó Daniel y aclaró que un músico siempre debe de estar a la vanguardia, revisar nuevas tecnologías aplicables al instrumento, revisar videos para mejorar la técnica interpretativa, y dijo que, a pesar de sus 38 años de carrera, todavía hay mucho que descubrir en el arte musical, que ha sido y seguirá siendo su vida.