Aseguran tractocamión con 10 mil litros de hidrocarburo en Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Policía Estatal de Caminos (PEC), aseguraron un tractocamión cargado con 10 mil litros de hidrocarburo cuya procedencia no pudo ser acreditada legalmente.

Durante labores de patrullaje como parte de la estrategia estatal de Coordinación de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), personal detectó un vehículo tipo tanque en color blanco, con rombos rojos de materiales peligrosos por lo que se le indicó el alto.

El aseguramiento ocurrió sobre la carretera Querétaro–Irapuato, a la altura del municipio de Salamanca.

La persona detenida se identificó como Juvenal “N”, de 38 años con domicilio en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz quien presentó documentación con inconsistencias y no acreditó la procedencia legal del hidrocarburo transportado.

Tras la revisión se confirmó que el tractocamión, marca Freig, modelo 2017, trasladaba 10 mil litros de hidrocarburo, motivo por el cual se procedió a su aseguramiento y traslado, junto con el detenido, a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Irapuato, para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Paz reitera su compromiso con la legalidad, la vigilancia carretera y la coordinación institucional para garantizar rutas seguras y combatir el uso ilegal de combustibles.