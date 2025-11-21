Cuerpos de emergencia unidos para rescatar a joven que cayó al río Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- La caída de una joven de 18 años de edad unió a las corporaciones de rescate del municipio: Protección Civil el Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios y el Sistema Municipal de Bomberos (SIMUB) compartieron equipos y trabajo para rescatarla.

El hecho ocurrió este jueves por la noche. Una persona llamó al 911 para informar que alguien había caído desde el puente de El Laurel, donde confluyen el libramiento de Las Teresas y el río Guanajuato.

Al lugar acudió una ambulancia de Protección Civil, pero se requería equipo de rescate tipo alpino. Más tarde llegaron las motobombas 8802 y 8817 de los bomberos voluntarios, a cargo del cabo Germán Juárez y el maquinista Bombero Luis Aguirre.

También llegó una unidad del SIMUB, que apoyó con el abanderamiento de la zona. Sus elementos estuvieron atentos al apoyo de las otras dos corporaciones.

Los bomberos buscaron entre la oscuridad del lecho del río a la persona y encontraron a una mujer de 18 años de edad, que había caído del puente y se precipitó entre 10 y 14 metros. Fue valorada por paramédicos y le encontraron múltiples golpes y dolor en región lumbar.

Realizaron el sistema de rescate vertical 4 a 1 utilizando equipo de cuerdas y camilla tipo Sked, con ventaja mecánica de ascenso para la recuperación del cuerpo (en este caso con vida). Una vez que la lesionada estuvo en superficie, fue entregada a personal de ambulancia para su traslado a unidad médica.

Tragedia en 2024

El 24 de febrero de 2024, un accidente en ese mismo lugar conmocionó a Marfil: los integrantes de una familia de la colonia Las Palomas sufrieron un accidente al caer al río Guanajuato el vehículo en que viajaban. El conductor, el padre, falleció en el lugar. La esposa resultó con heridas de gravedad y los dos niños que iban en el vehículo tuvieron lesiones más leves,

La familia entraba a la ciudad por la carretera libre a Silao y al llegar a la zona de El Laurel, en donde existe una pendiente, el conductor perdió el control del automotor, una camioneta Nissan color vino, chocó contra la contención y cayó al río Guanajuato, de una altura de más unos 10 metros.

El auto quedó con las llantas hacia arriba y en la caída el conductor quedó debajo de la unidad. Bomberos Voluntarios de Guanajuato, con equipo de rapel bajaron al lugar y tuvieron que usar equipo hidráulico para levantar el vehículo y rescatar al cuerpo y a las tres personas lesionadas.

De acuerdo con la versión del reportante, el vehículo circulaba a exceso de velocidad. La pendiente del terreno hizo que aumentara la marcha y se generara el percance.

El hecho generó una gran conmoción en Marfil, pues los afectados son una familia de la zona. La comunidad apoyó con comida y bebida a los dolientes para que atendieran a quienes fueron a dar el último adiós a su vecino.