Daniel, boxeador salmantino busca apoyo para su pelea profesional

'El Veloz’ exhibe sus entrenamientos en el jardín principal en busca de ayuda económica para su tercer enfrentamiento profesional este 28 de febrero

Redacción Notus2 febrero, 2026

Salamanca, Guanajuato.- El boxeador salmantino, Daniel Castillo ‘El Veloz’ exhibe sus entrenamientos en el jardín municipal buscando patrocinadores para su tercera pelea profesional en la categoría de 53 kilogramos el 28 de febrero. “Gracias por apoyar el deporte salmantino”, dice su letrero, con la finalidad de conseguir ayuda para su preparación.

El joven de 22 años busca ayuda económica para solventar los gastos de la pelea y rubros como vestuario, entrenamientos, equipo, proteínas y vitaminas. Con una demostración de sus habilidades al público en general y los cinturones ganados durante su carrera deportiva, ‘El Veloz’ hace honor a su apodo practicando sparring.

Tanto patrocinadores como pequeñas donaciones son bien recibidas. Debido a la cercanía de la fecha del evento, Daniel necesita el apoyo de la comunidad para asegurar su presencia en la pelea.

Redacción Notus2 febrero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información