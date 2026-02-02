Daniel, boxeador salmantino busca apoyo para su pelea profesional

Salamanca, Guanajuato.- El boxeador salmantino, Daniel Castillo ‘El Veloz’ exhibe sus entrenamientos en el jardín municipal buscando patrocinadores para su tercera pelea profesional en la categoría de 53 kilogramos el 28 de febrero. “Gracias por apoyar el deporte salmantino”, dice su letrero, con la finalidad de conseguir ayuda para su preparación.

El joven de 22 años busca ayuda económica para solventar los gastos de la pelea y rubros como vestuario, entrenamientos, equipo, proteínas y vitaminas. Con una demostración de sus habilidades al público en general y los cinturones ganados durante su carrera deportiva, ‘El Veloz’ hace honor a su apodo practicando sparring.

Tanto patrocinadores como pequeñas donaciones son bien recibidas. Debido a la cercanía de la fecha del evento, Daniel necesita el apoyo de la comunidad para asegurar su presencia en la pelea.