Presume Morena ser el Grupo Parlamentario más productivo en 2025

Guanajuato, Guanajuato.- De acuerdo con un comunicado, el Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue el más productivo del Congreso del Estado de Guanajuato durante 2025.

Un reporte difundido señala que, de enero a diciembre del año pasado, las y los 11 diputados morenistas presentaron 200 productos legislativos, de los cuales 86 fueron iniciativas-entre nuevas leyes y adiciones, reformas y/o derogaciones-Y 114 fueron propuestas de Punto de Acuerdo. Esto representa 117% más iniciativas que el grupo mayoritario panista.

La bancada morenista logró la aprobación de 6 iniciativas y 16 Puntos de Acuerdo, Destacan la reforma de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas, reformas al Código Civil a favor de los Derechos de la Comunidad de la Diversidad, reformas a la Ley de Derechos Humanos a favor de Migrantes, entre otros.

A ello se suma que la representación del Partido del Trabajo, adherida en acuerdo político a Morena.

Estos datos se basan en información oficial de la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado de Guanajuato, contenida en la solicitud UT-1007/2026-LXVI -LEG.

Así sintetiza el reporte la información:

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que tiene 16 integrantes, junto con la representación del Partido de la Revolución Democrática (una panista que llegó a la curul en representación del ya desaparecido partido del Sol Azteca), presentó 92 productos legislativos, de los cuales 47 fueron iniciativas y 45 fueron propuestas de punto de acuerdo. Se le aprobaron 11 iniciativas y 13 Puntos de Acuerdo.

Movimiento Ciudadano tuvo 37 proyectos legislativos, de los cuales 18 fueron iniciativas y 19 puntos de acuerdo. MC cuenta con la representación de una diputada y un diputado; del citado trabajo legislativo se contaba al mes de diciembre de 2025, con una iniciativa aprobada y 2 Puntos de Acuerdo aprobados.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde, el cual cuenta con la representación de una diputada y un diputado, presentó 33 productos legislativos, de los cuales 25 fueron iniciativas tanto de reforma como para la creación de nuevas leyes y 8 fueron puntos de acuerdo. De dicho total se aprobaron 2 iniciativas en el pleno y 4 puntos de acuerdo.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que está conformado por 2 diputadas y un diputado, presentaron 26 iniciativas y 11 Puntos de Acuerdo. De estos al corte de 2025, no contaban con ninguna iniciativa aprobada y solo 5 Puntos de Acuerdo aprobados.