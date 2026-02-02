¿Dónde estás Lorenza Cano Flores?

Han pasado dos años desde que Lorenza defensora de derechos humanos e integrante del Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, fue secuestrada

Esaú González Follow on X 2 febrero, 2026

Salamanca, Guanajuato.- El 15 de enero del año 2024, Lorenza Cano Flores defensora de derechos humanos e integrante del Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, fue secuestrada en Salamanca, cuando personas armadas atacaron su vivienda y mataron a su esposo e hijo. A dos años de su desaparición no se ha conocido nada de su paradero, mucho menos de su hermano, José Cano Flores, que el 17 de agosto de 2018, había sido secuestrado.

Lorenza Cano Flores, de 55 años de edad, ingresó junto con su hija al colectivo “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos” desde su creación para buscar a José Francisco Cano Flores, hermano y tío, respectivamente, desaparecido desde el 17 de agosto del año 2018.

El día de su secuestro, en la colonia El Cerrito, su esposo Miguel y su hijo Miguel Ángel fueron asesinados al intentar impedir que se llevaran a Lorenza, es decir, aparte de ella como desaparecida, prácticamente su familia, murió.

Pese a que el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas emitió acciones urgentes sobre el caso, solicitando al Estado de México tomar medidas inmediatas en la búsqueda de Lorenza Cano, así como en la protección de su familia e integrantes del Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, al parecer esto no ha pasado.

Esaú González Follow on X 2 febrero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información