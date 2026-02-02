¿Dónde estás Lorenza Cano Flores?

Salamanca, Guanajuato.- El 15 de enero del año 2024, Lorenza Cano Flores defensora de derechos humanos e integrante del Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, fue secuestrada en Salamanca, cuando personas armadas atacaron su vivienda y mataron a su esposo e hijo. A dos años de su desaparición no se ha conocido nada de su paradero, mucho menos de su hermano, José Cano Flores, que el 17 de agosto de 2018, había sido secuestrado.

Lorenza Cano Flores, de 55 años de edad, ingresó junto con su hija al colectivo “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos” desde su creación para buscar a José Francisco Cano Flores, hermano y tío, respectivamente, desaparecido desde el 17 de agosto del año 2018.

El día de su secuestro, en la colonia El Cerrito, su esposo Miguel y su hijo Miguel Ángel fueron asesinados al intentar impedir que se llevaran a Lorenza, es decir, aparte de ella como desaparecida, prácticamente su familia, murió.

Pese a que el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas emitió acciones urgentes sobre el caso, solicitando al Estado de México tomar medidas inmediatas en la búsqueda de Lorenza Cano, así como en la protección de su familia e integrantes del Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, al parecer esto no ha pasado.