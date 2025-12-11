Dan sentencia inmediata a Claudiomir por robar excavadora

Apaseo el Grande.- En un ejercicio de procuración de justicia pronta y expedita, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró la vinculación a proceso y una sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado en la misma audiencia, en contra de CLAUDIOMIR “N”, por el delito de robo equiparado.

Agentes de investigación lograron la detención en flagrancia del imputado el 4 de diciembre de 2025, en el camino a San Ramón del municipio de Apaseo el Grande.

CLAUDIOMIR “N” fue sorprendido en posesión de una excavadora reportada como robada en San Miguel de Allende, el 10 de noviembre de 2025, la cual pretendía vender. Tras su detención y puesta a disposición del Ministerio Público, la Fiscalía integró la carpeta de investigación con los datos de prueba necesarios.

En audiencia, el Juez de Control calificó de legal la detención y la retención. Una vez formulada la imputación y solicitada la vinculación a proceso, la defensa del imputado solicitó acogerse al plazo constitucional.

Reanudada la audiencia, y ya vinculado a proceso por el delito de robo equiparado, el imputado y su defensa aceptaron la apertura de procedimiento abreviado, una medida que permite agilizar el proceso judicial cuando el imputado acepta su responsabilidad.

Con base en las pruebas aportadas por la Fiscalía, se dictó sentencia condenatoria de 2 años de cárcel, una multa y la suspensión de sus derechos políticos y electorales durante el tiempo que dure la pena de prisión.

La sentencia dictada queda firme, y se concedieron al sentenciado los beneficios y sustitutivos de la pena que permite la ley.