PRODHEG presnta libro histórico de Derechos Humanos

Guanajuato, Guanajuato.- En el marco del Día de los Derechos Humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) presentó el libro “Transformaciones y desafíos de los derechos humanos a 77 años”, una obra colectiva que analiza la evolución de los derechos humanos en el mundo y los retos que enfrentan actualmente las instituciones, las comunidades y las personas.

Cada 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos, fecha en la que el mundo recuerda la adopción de la Declaración Universal en 1948, un documento histórico que estableció la dignidad, la libertad y la igualdad como bases para la convivencia humana. Este día invita a reflexionar sobre los avances logrados, pero, también sobre los desafíos que persisten para garantizar que todas las personas, sin excepción, puedan ejercer sus derechos plenamente. Es una oportunidad para renovar el compromiso de gobiernos, instituciones y sociedad en la construcción de entornos más justos, incluyentes y respetuosos de la dignidad humana.

Durante el evento, la ombudsperson guanajuatense Karla Gabriela Alcaraz Olvera destacó que esta publicación es parte del compromiso de la Procuraduría con la reflexión y la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos en Guanajuato y comentó: “Es un verdadero honor presentar esta obra que refleja un compromiso de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato con la reflexión, el análisis y la promoción de una cultura de respeto de los derechos humanos en nuestro estado”.

Karla Alcaraz Olvera también recordó que los derechos humanos surgieron como una esperanza para el mundo después de los peores momentos de la humanidad y, sobre el propósito del libro, subrayó que el libro busca vincular la memoria histórica con las acciones que hoy son necesarias, y refrendó el compromiso de la PRODHEG para seguir impulsando investigaciones y análisis que aporten para enfrentar los desafíos actuales.

En representación de Libia Denisse García Muñoz Ledo, gobernadora del Estado de Guanajuato, María Teresa Palomino Ramos, la titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA), resaltó la relevancia de esta obra para comprender el contexto actual y destacó la importancia de renovar el compromiso institucional y social con la dignidad humana.

Al referirse al valor del libro, la titular de PEPNNA dijo: “Esta obra ofrece un análisis profundo y multidimensional de los avances alcanzados y de las complejidades que los derechos humanos enfrentan hoy. Su enfoque interdisciplinario permite una reflexión crítica sobre temas emergentes como los derechos de los pueblos originarios, la inclusión de personas trans y no binarias, y el rol del arte y la pedagogía en la cultura de derechos humanos”.

Las comentaristas del libro fueron la diputada local Ana María Esquivel Arrona, quien es integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado; Claudia Susana Gómez López, rectora general de la Universidad de Guanajuato, y la doctora Sophia Pérez Fuentes Sacramento, quien es catedrática y autora de uno de los capítulos.

La rectora general de la Universidad de Guanajuato, Claudia Susana Gómez López, destacó que los derechos humanos deben ser nombrados y reconocidos explícitamente para proteger realmente la vida y la libertad. Señaló que, a 77 años de la Declaración Universal, es necesario abrir una nueva etapa que incluya a comunidades históricamente discriminadas. Subrayó el valor del libro al abordar temas como los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el papel transformador de la educación y la importancia del arte para dar voz a quienes han sido invisibilizados. Concluyó que los derechos humanos siguen siendo una construcción en evolución que exige renovar nuestros marcos legales y culturales.

Por su parte, la diputada Ana María Esquivel Arrona calificó la obra como una “magnífica publicación” con reflexiones indispensables para entender los retos actuales. Reafirmó que los derechos humanos requieren voluntad política para convertirse en realidades cotidianas y no quedarse en el discurso. Señaló pendientes en la implementación de avances para pueblos originarios, y resaltó la educación en derechos humanos como un compromiso democrático. Destacó también el papel del arte en la reconstrucción emocional y la memoria colectiva. Concluyó recordando que los derechos humanos se defienden todos los días y en pequeños lugares, como lo es la casa.

Sofía Pérez Fuentes Sacramento, académica y colaboradora del libro, explicó que este busca ser un puente entre la memoria y la esperanza, uniendo reflexión y acción. Analizó los desafíos de los derechos de los pueblos originarios en Guanajuato y la necesidad de reconocer formalmente su autonomía y territorios. Reafirmó que la educación debe promover pensamiento crítico y participación social transformadora, y que el arte es una vía para dar voz y visibilidad a las víctimas. Concluyó que nombrar las realidades —incluidas las de las personas trans— es esencial para garantizar su existencia, acompañamiento y protección.

