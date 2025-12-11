Niñas y niños disfrutan la Villa Navideña con traslados gratuitos en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Niñas y niños de escuelas de la zona rural y urbana disfrutaron de un recorrido especial por la Villa Navideña, Fiestas de Paz, gracias al apoyo del Gobierno de Irapuato a través de la Dirección de Educación Municipal, que facilitó de manera gratuita el traslado de las y los estudiantes para que pudieran vivir esta experiencia.

Estas visitas se realizaron del 8 al 11 de diciembre y beneficiarán a 49 escuelas, 13 de zona rural y 36 de la zona urbana, con un total de 1 mil 645 alumnos y 245 padres de familia.

La edición 2025 de la Villa Navideña llega con novedades como una resbaladilla de seis metros de altura y el Túnel Sorpresa, una experiencia inmersiva que invita a descubrir la magia de la temporada. También regresan las atracciones que ya son parte del corazón de la Villa: el Carrusel, la Rueda de la Fortuna y el Trenecito, lugares favoritos de niñas, niños y adultos.

Durante la visita, las infancias pudieron conocer los diferentes atractivos instalados en el Centro Histórico de Irapuato, donde se ofrece un ambiente lleno de luz, convivencia y espíritu navideño. La presidenta municipal, Lorena Alfaro, invitó a todas las familias irapuatenses a aprovechar estas actividades diseñadas para el disfrute de la población.

Joyce Guerrero Barajas, directora de Educación recordó que estas acciones se realizan con el objetivo de que nadie se quede atrás y que todos puedan disfrutar de unas fiestas decembrinas familiares, de diversión.

“Esta Villa ha sido creada con mucho amor por parte del municipio de Irapuato, con el gran impulso que ha dado nuestra presidenta, Lorena Alfaro, la verdad es que es de admirarse y estamos agradecidos como comunidad educativa por este esfuerzo para que puedan estar nuestros niño y niñas en esta villa”, apuntó.

La Villa Navideña, Fiestas de Paz, permanecerá abierta hasta el 5 de enero, con actividades y espectáculos para toda la familia.

Con estas acciones se fortalece el eje de atención ‘Tu Familia Con Valores’ incluido en el Programa de Gobierno Municipal y en la estrategia Irapuato 27 que busca brindar entornos de paz para que las familias convivan sanamente.

