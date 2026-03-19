UG analiza consecuencias del crimen organizado en México

Guanajuato, Gto.- La División de Derecho, Política y Gobierno (DDPG) del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato (UG), a través de su Cuerpo Académico “Buen Gobierno, Democracia y Justicia”, realizó el Panel “Crimen organizado y sus consecuencias en México. El Mencho y su muerte”.

Participaron de este encuentro académico -realizado en modalidad presencial y virtual- la Dra. Elizabeth Cristina Cobilt Cruz, de la UG; el Dr. Guillermo San Román Tajonar, de la Universidad Autónoma de Querétaro; el Mtro. Edgar Granados Hernández, de la UG y la Dra. Maleny Venegas Ornelas, de la Escuela de Formación Judicial del Estado de Nayarit.

Cada uno(a) de los panelistas, desarrolló sus temas particulares, comenzando por el Mtro. Granados Hernández, quien expuso su tesis sobre “Jóvenes y narcotráfico”, el abandono de los estudios y las consecuencias de estas decisiones, y se enfocó en los hechos del 22 de febrero, cuando las autoridades federales abatieron al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera y las acciones subsecuentes en donde destacó la participación de jóvenes en actos delictivos (ataques a negocios y narcobloqueos).

Expuso que este sector poblacional es muy vulnerable ante el crimen organizado y en los últimos años, se han registrado las tasas más altas de defunciones por homicidios, caracterizados por la lamentable participación de las juventudes en este fenómeno delincuencial.

Entre los factores que influyen en este fenómeno, citó el reclutamiento forzado, la falta de identidad y reconocimiento social, la influencia de la “narcocultura”, la violencia familiar y del entorno, las carencias económicas y la falta de oportunidades laborales.

Enseguida, la Dra. Maleny Venegas Ornelas, quien se tituló con el tema de la Guardia Nacional y los derechos y obligaciones que tienen, subrayó la importancia y el interés por reflexionar y cuestionar los elementos que como académicos(as) deben hacer de esta problemática tan grave, pues actualmente el crimen organizado ha dejado de ser un tema estrictamente delictivo, para pasar a ser estructural sistémico.

Posteriormente la Dra. Elizabeth Cristina Cobilt Cruz, habló sobre una tesis que está desarrollando sobre “Crimen organizado en México, violencia, mercados ilícitos y gobernanza híbrida” y afirmó que este fenómeno tiene una gran complejidad sociopolítica, particularmente en el caso mexicano.

En su análisis, parte de la premisa de que el crimen organizado no puede ser entendido solo como una economía licita, sino como un actor que participa activamente en la configuración del poder político, de la organización del territorio y de la regulación de la vida social.

Finalmente, el Dr. Guillermo San Román Tajonar, observó que son muchas las consecuencias del crimen organizado en la sociedad mexicana, desde el impacto en la vida cotidiana de millones de familias hasta el reclutamiento forzado de jóvenes y la formación de una permanente gobernanza criminal.

El panel fue moderado por la Dra. Ma. Aidé Hernández García, académica del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la DDPG, quien señaló que el fenómeno está muy enraizado en la vida política, con cifras contundentes de asesinatos.

Sostuvo que este fenómeno criminal se ha superado a sí mismo, y añadió que hay políticos, empresas que lavan dinero, así como un esquema económico y hasta cultural respecto al crimen organizado; por lo cual el Cuerpo Académico universitario debe ocuparse del análisis de estas temáticas de las violencias, y en ese marco se ubica este evento.

Al panel asistió la comunidad estudiantil y docente de la División de Derecho, Política y Gobierno.