Dan mantenimiento a vialidades en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Con paso firme y una visión de transformación profunda, el Gobierno de Irapuato impulsa acciones estratégicas de mantenimiento mayor en vialidades urbanas y rurales, que forman parte de una acupuntura urbana orientada a mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad y elevar la calidad de vida de las familias irapuatenses.

Estas labores forman parte de una estrategia impulsada por la presidenta Lorena Alfaro, quien ha priorizado el mejoramiento de la infraestructura vial como un elemento clave para brindar más seguridad, movilidad eficiente y calidad de vida a la población.

Durante este año, cuadrillas municipales han rehabilitado caminos rurales, ejecutado bacheo intensivo, reencarpetado tramos prioritarios, limpiado cunetas, reforzado la señalización y atendido zonas de alta afluencia vehicular. Cada acción responde a un diagnóstico puntual que busca conectar de manera más eficiente a las comunidades con la ciudad y facilitar el acceso a escuelas, centros de salud, áreas comerciales y servicios esenciales.

La presidenta Lorena Alfaro destacó que estas obras no solo mejoran la imagen urbana, sino que son intervenciones tácticas que transforman dinámicas completas de movilidad, impulsan la economía local y fortalecen el tejido social.

El Gobierno Municipal reiteró que estas acciones continuarán de manera permanente, combinando la programación de obra pública con la atención oportuna de los reportes ciudadanos, para seguir construyendo un municipio más ordenado, funcional y seguro.

Entre los puntos intervenidos durante el año destacan: la calle Lerdo, en su tramo de bulevar Arandas a la entrada de Galaxias El Naranjal; el Puente de Siglo XXI, de Quinta Avenida a Privada Guerrero; la calle Santo Domingo en la colonia Las Heras; y la avenida Independencia, entre otros espacios que hoy presentan mejores condiciones de circulación.