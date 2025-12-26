Las mejores asistentes de IAs gratuitas para uso diario

Guanajuato.- El uso de inteligencia artificial (IA) se ha intensificado con el paso del tiempo desde su creación. Tanto para tareas complejas en las corporaciones como para el uso diario. Los asistentes de IA facilitan la vida de estudiantes, profesionistas y hasta quienes buscan ideas o consultan información. ChatGPT, Gemini, Claude y Grok son de las mejores opciones gratuitas.

Diseñadas para simplificar labores comunes, estas herramientas ahorran tiempo y esfuerzo, además de que resultan accesibles para todo usuario, están:

ChatGPT (OpenAI)

Esta es la opción más utilizada por ser un asistente integral. Destaca por su generación de textos (artículos, guiones, resúmenes) y su capacidad para resolver problemas técnicos de programación, realizar consultas de cualquier tipo de información y más.

Ideal para analizar o resumir archivos de PDF, hojas de cálculo de Excell, y hasta capturas de pantalla. Si no requieres funciones avanzadas puedes usar su versión gratuita.

Gemini (Google)

El asistente de Google lidera actualmente los rankings de preferencia LLM Arena, que se basa en millones de usuarios que eligen sus respuestas de IA preferidas. Recuerda y procesa una cantidad masiva de información.

Pero una de sus cualidades destacadas es el resumen de audio, ya que acepta largos documentos y crea resúmenes hasta con voces de IA, con los que los usuarios pueden revisar la información sin tener que leerla.

Claude

Si priorizas el código o necesitas textos que suenen más “humanos” y menos robóticos, esta IA es la indicada. Los desarrolladores confían en él por la limpieza de su lógica.

Puede explicar sus razonamientos con lenguaje sencillo, asimismo, la interacción se siente como una colaboración real con otra persona, más que como una simple respuesta de máquina.

Grok (Twitter)

Es el asistente desarrollado por la empresa de Elon Musk y se distingue por su capacidad de búsqueda en tiempo real dentro de la red social X. Ayuda a discernir si la información de la red social es verdadera y opera con mínima censura, ofrece también la creación de imágenes como memes, entre otras categorías sin muchas restricciones.

Sin duda cada asistente tiene características distintas, no obstante, todas comparten la función de hacer el día a día más sencillo, aunque sea por lapso limitado.