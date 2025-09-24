Dan el último adiós a Ireland Rincón, víctima del ataque en bar de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Familiares y amigos despidieron hoy a Ireland Rincón, víctima de un ataque ocurrido en el bar “El Oasis de la Cruz”. La despedida tuvo lugar en el panteón Jardines del Tiempo de Irapuato, dejando una profunda tristeza entre quienes la conocieron y entre sus dos pequeños hijos, quienes ahora enfrentan la ausencia de su madre.

La carroza fúnebre blanca llegó acompañada por una decena de vehículos y una camioneta de transporte de personal, de donde descendieron amigos y seres queridos para acompañar el cortejo hasta su última morada.

Al descender el ataúd, se escucharon aplausos y palabras de despedida, mientras los allegados se acercaban para rendir homenaje a la “Wera” como también la conocían y expresar sus deseos de justicia. Entre los presentes se escuchaban frases como “levántate”, mientras otros recordaban con cariño su alegría y carácter.

Amigos contaron que, a pesar del poco tiempo que compartieron con ella, Ireland se ganó rápidamente el afecto de quienes la rodeaban, destacando su alegría y cercanía.

Los familiares y amigos esperan que las autoridades pronto den resultados en la investigación y localicen a los responsables de su fallecimiento, mientras continúan recordándola con cariño y respeto.