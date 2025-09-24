Fingen emergencia y asaltan clínica en Pénjamo: aún no son identificados

Pénjamo, Guanajuato.- Dos hombres y una mujer aparentaron requerir atención médica para “asaltar” al personal de la Clínica San José de Santa Ana Pacueco, Pénjamo. Este lunes, alrededor de las 9 de la noche, acudieron a las instalaciones del hospital, despojando a varias personas de sus pertenencias, y aunque fueron captados por cámaras internas y externas, aún no han sido identificados.

De acuerdo con la evidencia grabada, los hombres llegaron con una mujer que fingió necesitar ayuda y pidieron una silla de ruedas para ingresar con ella al hospital. Los presuntos delincuentes llevaban gorras y cubrebocas, mientras que la “enferma” se cubría la cabeza con una capucha y evitaba levantar el rostro.

Un enfermero la trasladó al interior de la clínica y mientras avanzaba, los “delincuentes” lo amenazaron con un arma, al igual que a quienes se encontraban laborando. Al terminar el robo, salieron sin que nadie se percatara.

Pese a que a unos metros se ubican las oficinas de la delegación de la comunidad, los tres aparentes delincuentes pudieron salir de la zona. Al parecer, el caso continúa siendo investigado. El rostro de uno de ellos alcanza a ser captado casi en su totalidad y se espera que pronto se dé con los responsables, a fin de evitar más posibles robos y hacer justicia.