Alerta: comparten en Telegram fotos de mujeres irapuatenses sexualizadas

Irapuato, Guanajuato.- Mediante el grupo de Telegram “Delicias Freseras”, usuarios comparten fotos tomadas sin consentimiento a mujeres en el transporte público, en las calles y establecimientos de Irapuato. Alrededor de 16 mil 500 suscriptores tienen acceso a contenido sexualizado desde mayo de 2025.

El grupo fue expuesto por el medio El Rugido del Tigre con la finalidad de que las víctimas puedan denunciar ante las autoridades y éstas inicien una carpeta de investigación. Al parecer, son varios administradores que suben videos e imágenes de partes corporales de las mujeres.

La mecánica es que mediante la invitación de Telegram, los usuarios puedan ver y realizar “aportes” que son filtrados por los dueños del grupo. En algunos casos, las personas notan a los agresores, sin embargo, pareciera que no alcanzan a reaccionar o resultan desconcertadas. La descripción del grupo afirma que las mujeres son “espiadas en la calle”.

Testimonios de otras mujeres revelan que, presuntamente existen cuentas en otras plataformas como X e Instagram que comparten material íntimo de chicas de Irapuato, inclusive, uno de los requisitos para entrar y visualizar el catálogo es mandar material y comprobar que los videos o fotos correspondan a mujeres irapuatenses, adjuntando perfiles de redes sociales.

En materia legal, las víctimas tienen un respaldo legal con la ley Olimpia, cuyo propósito es sancionar la violencia digital, ya sea por contenido intimo difundido sin consentimiento, acoso y hostigamiento mediante medios digitales.

Probablemente, tanto grupos como páginas migren su información tras eliminar las cuentas oficiales, por ello es de suma importancia que se establezcan las denuncias correspondientes, ya que, en algunos casos, las mujeres pueden identificar a los agresores. De esa manera y mediante la presión mediática y social, se debilita la red de responsables, desde administradores como personas que continúan reproduciendo estas prácticas que atentan contra la integridad de las víctimas.