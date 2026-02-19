Cuestiona síndico regreso de exdirector de Seguridad

Pénjamo, Guanajuato.- El nombramiento del nuevo director de Seguridad Pública en Pénjamo desató un intenso debate en el seno del Ayuntamiento, donde el síndico municipal Ramiro Zaragoza votó en contra del procedimiento y lanzó fuertes cuestionamientos sobre el perfil designado. Sin embargo el regidor Javier Pérez, le reviró al señalar cuál ha sido su papel como encargado de comisión de seguridad, aunado a que sus quejas sólo las hace en redes sociales.

Durante entrevista posterior a la sesión, Zaragoza aclaró que su voto no fue en contra de la persona, sino supuestamente del proceso, al considerar que, conforme a la Ley Orgánica Municipal, el nombramiento del titular de Seguridad Pública es una facultad directa de la Presidencia Municipal y no requería votación del Ayuntamiento.

Zaragoza recordó que al inicio de la actual administración encontraron una Dirección de Seguridad Pública debilitada, con patrullas inservibles y unidades que incluso tuvieron que ser recuperadas mediante procedimientos jurídicos, pero hay que señalar que solamente él y la regidora Paola Olmedo del PAN, estuvieron en desacuerdo, el resto apoyaron la incorporación.

Con este nombramiento, Pénjamo suma tres titulares en la Dirección de Seguridad Pública en menos de año y medio de administración, situación que, a decir del síndico, refleja inestabilidad institucional.

No vayamos a entrar a un récord Guinness de estar cambiando directores cada seis meses. Cuando renuncian dos titulares en tan poco tiempo, algo está pasando, expresó.

El síndico destacó que en los últimos meses se han registrado hechos violentos incluso en el jardín principal de la cabecera municipal, lo que dijo, prende focos rojos entre la ciudadanía.

Zaragoza advirtió que el regreso del exdirector obliga al gobierno municipal a actuar con mayor responsabilidad y coherencia.

Finalmente, reiteró que el municipio debe fortalecer a la policía preventiva con mejores herramientas, equipamiento y coordinación con los gobiernos estatal y federal, pero subrayó que la confianza ciudadana solo podrá recuperarse con resultados concretos y consistentes.

Hay que señalar que el síndico, fue cuestionado por sus compañeros, detallando que ni siquiera tiene la capacidad profesional para ocupar un cargo en el que hay que atender temas jurídicos de los que carece del conocimiento necesario.