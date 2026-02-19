Solicitan información sobre construcción de carretera Silao-San Miguel de Allende

Guanajuato, Guanajuato.- El morenista Luis Ricardo Ferro Baeza suma fuego a la demanda de organizaciones respecto a la autopista Guanajuato-Silao: presentó un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que, por conducto de la Secretaría de Obra Pública, proporcione información relacionada con la construcción de la autopista Silao–San Miguel de Allende, entre esa el trazo definitivo, el proyecto ejecutivo, copia íntegra del título de concesión y de los contratos y un informe sobre el estado actual de los trabajos de construcción.

Ferro Baeza comentó que resultaba especialmente preocupante que en el caso de la concesión de la autopista Silao– Guanajuato y la concesión para la construcción y operación de la autopista Silao–San Miguel de Allende se adviertan múltiples irregularidades que generan dudas fundadas sobre la legalidad, legitimidad y conveniencia de las decisiones tomadas por las autoridades responsables.

Afirmó que durante los años 2022 y 2024 para el caso de la autopista Guanajuato-Silao se estimó un ingreso en alrededor de 737 millones de pesos, es decir, 245 millones de pesos anuales en promedio; sin embargo, se entregó a un consorcio privado sin que se ofrecieran razones claras ni transparentes que justificaran la pérdida de ese patrimonio por 30 años.

En paralelo, dijo, la justificación de que el gobierno carecía de recursos para financiar la nueva obra queda en entredicho cuando se constata que, al momento de la concesión, el Estado disponía de más de 30 mil millones de pesos en bancos y miles de millones adicionales en inversiones que generaban intereses, lo cual desmiente el argumento de falta de liquidez.

Apuntó que el proceso licitatorio para la autopista Silao–San Miguel de Allende muestra señales de falta de competencia efectiva en el proceso de licitación, así como en el trazo de la nueva autopista Silao–San Miguel de Allende, pues la vialidad no llegará directamente a la ciudad de San Miguel, sino que concluirá a casi veinte kilómetros de distancia, lo que representa un incumplimiento a las expectativas creadas y un posible engaño a la sociedad sobre los beneficios de la obra.

También detalló que la autopista tampoco incorpora elementos urbanos esenciales como ciclovías, caminos laterales o iluminación y además opera con solo dos carriles. Finalmente puntualizó que a un año y medio de haberse adjudicado la concesión para la construcción de la autopista Silao–San Miguel de Allende, no existe ningún trabajo real de obra, lo cual profundiza la incertidumbre y la desconfianza ciudadana y tampoco hay información clara.

La propuesta se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública para su estudio y dictamen.