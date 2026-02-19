Inician obra de cisterna para mejorar abasto de agua en El Pitahayo

Proyecto busca fortalecer servicios básicos en comunidad de Abasolo

Redacción Notus19 febrero, 2026

Abasolo, Guanajuato.- Como parte de las acciones encaminadas a mejorar los servicios básicos en las comunidades rurales, el Presidente Municipal de Abasolo dio el banderazo de arranque a la construcción de una cisterna en la comunidad de El Pitahayo, proyecto que contribuirá a fortalecer el suministro y almacenamiento de agua para las familias de la localidad.

Durante el arranque, se destacó la importancia de continuar impulsando proyectos que atiendan necesidades prioritarias de las comunidades, especialmente aquellas relacionadas con los servicios básicos y el bienestar social.

Con cada obra que inicia, Abasolo avanza hacia comunidades mejor preparadas, con infraestructura que impulsa el desarrollo y mejora las condiciones de vida de sus habitantes.

Redacción Notus19 febrero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información