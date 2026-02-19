Inician obra de cisterna para mejorar abasto de agua en El Pitahayo

Abasolo, Guanajuato.- Como parte de las acciones encaminadas a mejorar los servicios básicos en las comunidades rurales, el Presidente Municipal de Abasolo dio el banderazo de arranque a la construcción de una cisterna en la comunidad de El Pitahayo, proyecto que contribuirá a fortalecer el suministro y almacenamiento de agua para las familias de la localidad.

Durante el arranque, se destacó la importancia de continuar impulsando proyectos que atiendan necesidades prioritarias de las comunidades, especialmente aquellas relacionadas con los servicios básicos y el bienestar social.

Con cada obra que inicia, Abasolo avanza hacia comunidades mejor preparadas, con infraestructura que impulsa el desarrollo y mejora las condiciones de vida de sus habitantes.