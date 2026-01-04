Cuerámaro se alista para la tradicional Cabalgata de Reyes

La magia y la esperanza llegará a las principales calles del municipio

Cuerámaro, Guanajuato.- El municipio de Cuerámaro se encuentra listo para celebrar una de las tradiciones más esperadas por las familias: la Cabalgata y Desfile de Día de Reyes, que se llevará a cabo el próximo 6 de enero, llenando de alegría, color y convivencia las principales calles de la ciudad.

De acuerdo con el programa, el desfile dará inicio a las 7:00 de la noche, cuando Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán el municipio acompañados de carros alegóricos, música y personajes que cada año hacen las delicias de niñas y niños, en una jornada que busca fortalecer la convivencia familiar y preservar las tradiciones.

Autoridades municipales informaron que ya se realizan los preparativos necesarios para garantizar el orden y la seguridad del evento, con la participación de diversas áreas como Protección Civil y Seguridad Pública, a fin de que las familias puedan disfrutar de esta celebración en un ambiente seguro.

Al concluir la Cabalgata de Reyes, la invitación se extiende a la ciudadanía para reunirse en el Jardín Principal, donde se llevará a cabo la partición de la tradicional Rosca de Reyes, un momento simbólico que fomenta la unión y el sentido de comunidad.

El Gobierno Municipal hizo un llamado a la población a sumarse a esta festividad y a vivir una noche llena de ilusión, tradición y alegría, reafirmando el espíritu de los Reyes Magos en Cuerámaro

