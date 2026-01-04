Llegan extranjeros y nuevos refuerzos a La Trinca

Irapuato, Guanajuato.- Con la mira puesta en fortalecer su plantel y ser protagonista en la próxima temporada, la Trinca Fresera del Irapuato anunció la llegada de varios refuerzos que combinan juventud, experiencia y recorrido en el fútbol nacional e internacional, apostando por un equipo más equilibrado en todas sus líneas.

Uno de los nombres que más llama la atención es Sebastián Ramírez, mediocampista proveniente del Club Atlético de San Luis y formado en las fuerzas básicas del Club América. Su incorporación busca darle mayor dinámica al medio campo fresero, gracias a su capacidad para distribuir el balón y aportar equilibrio entre defensa y ataque.

A la zona creativa se suma Luis Araujo, jugador de 23 años que se desempeña como mediocampista ofensivo y creador de juego. Araujo llega procedente de Tlaxcala FC, con formación en las fuerzas básicas del Club León, además de contar con un paso previo por el propio Irapuato en la Liga Premier. Destaca por su visión de campo, su capacidad para enlazar el medio sector con el ataque y generar oportunidades claras de gol, convirtiéndose en una pieza clave para el funcionamiento ofensivo del equipo.

En el sector defensivo, la experiencia corre a cargo de Rolando “Pecas” González, lateral derecho de 32 años con una amplia trayectoria en clubes como Atlante, Atlético Morelia y Jaiba Brava. Reconocido por su liderazgo y solidez defensiva, “Pecas” es además uno de los jugadores más laureados en la Liga de Expansión MX, con múltiples títulos obtenidos con Atlante y la Jaiba Brava, aportando jerarquía y mentalidad ganadora al vestidor fresero.

La ofensiva se refuerza con la llegada de Alejandro Salazar, delantero de 23 años procedente del CS Herediano de Costa Rica. El atacante tuvo vínculos previos con el Club León y préstamos dentro del futbol mexicano. Su estilo de juego se caracteriza por la movilidad en el ataque, la búsqueda constante de espacios y la capacidad para finalizar jugadas, cualidades que prometen darle mayor profundidad y presencia ofensiva a la Trinca.

El gigante defensivo Robert Castellanos, proveniente de la MLS, llega para asumir nuevos retos, cerrar el área y dominar los duelos por arriba, buscando dar en la defensa un sentido de seguridad en el juego aéreo.

Para finalizar Edson Partida extremo izquierdo, un jugador con una clase imposible de ignorar, el ex jugador de Querétaro, llega a la Trinca para darle pausa, visión y claridad al juego, buscando dar más fuerza al ataque en la pradera ambidiestra del plantel.

Con estas incorporaciones, el Club Irapuato envía un mensaje claro a su afición: el objetivo es competir con seriedad y devolver al equipo a la fase final y buscar el campeonato de la liga de plata, apostando por una mezcla de talento joven y experiencia probada en busca de los resultados.