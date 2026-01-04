Asesinan a motociclista en la avenida Guanajuato, a metros de la Policía Preventiva en Irapuato

El ataque a balazos ocurrió cerca de la glorieta de la Deportiva Sur; un acompañante resultó herido

Redacción Notus4 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Un hombre fue asesinado a balazos mientras viajaba en una motocicleta, en un hecho registrado a escasos metros de la delegación de la Policía Preventiva y de la Academia de Seguridad Pública.

El ataque ocurrió alrededor de las 11:50 de la mañana, en las inmediaciones de la glorieta de la avenida Guanajuato, por la zona de la Deportiva Sur. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados que también se desplazaban a bordo de una motocicleta interceptaron a las víctimas y dispararon en su contra.

En el lugar un hombre perdió la vida, mientras que otra persona que viajaba con él resultó lesionada, por lo que fue atendida por cuerpos de emergencia y trasladada para recibir atención médica, sin que hasta el momento se haya informado oficialmente sobre su estado de salud.

Tras la agresión, la zona fue acordonada por elementos de la Policía Preventiva de Irapuato, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes resguardaron el área para permitir el trabajo de los peritos.

Minutos después arribó personal de la Fiscalía General del Estado, encargado de realizar el levantamiento de indicios balísticos y dar inicio a las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.

