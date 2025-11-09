Cuerámaro resintió de forma mínima los bloqueos de campesinos

Cuerámaro, Guanajuato.- Mientras diversos municipios del estado enfreron complicaciones por los recientes bloqueos campesinos, en Cuerámaro las afectaciones fueron menores y no se registraron incidentes graves, confirmó el alcalde Humberto Hernández.

En entrevista, el presidente municipal señaló que, aunque la movilización sí generó algunos inconvenientes en la movilidad y el abasto de productos, la situación se mantuvo bajo control y sin consecuencias mayores para la población.

“A Cuerámaro no le afectó mucho. A lo mejor sí a maestros que no se podían trasladar al municipio, o a algunos alumnos de comunidades que vienen aquí a la secundaria, al ITES o al CECITEC, pero prácticamente fue eso”, explicó el alcalde.

El edil detalló que también se registró un leve desabasto en algunos productos básicos como verduras y abarrotes, aunque nunca se alcanzó un punto crítico. “Sí hubo un poco de desabasto, pero no se llegó a una escasez total”, precisó.

De acuerdo con Hernández, la situación en Cuerámaro se normalizó rápidamente una vez levantados los bloqueos, sin afectar de manera significativa la actividad comercial ni los servicios públicos.

“Prácticamente no hubo problemas aquí en Cuerámaro”, reiteró el presidente municipal, quien destacó la cooperación ciudadana y la coordinación con las autoridades estatales para garantizar la tranquilidad durante las manifestaciones.

Con ello, Cuerámaro se mantiene entre los municipios del estado que lograron sortear con menor impacto las afectaciones provocadas por los bloqueos campesinos que en días recientes complicaron el tránsito y la distribución de mercancías en distintas zonas de Guanajuato.