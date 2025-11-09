Científicos buscan prolongar la vida de la fresa con luz ultravioleta

Irapuato, Guanajuato.- La fresa, símbolo de identidad y orgullo para Irapuato, podría tener una nueva vida gracias a la ciencia. Un proyecto encabezado por el doctor Edmundo Lozoya Gloria investigador del CINVESTAV Irapuato busca prolongar el tiempo de conservación del fruto e incrementar sus propiedades nutricionales mediante un proceso de iluminación con luz ultravioleta.

“Hay que conocer a la fresa y a todas las plantas para poder sacarles el mayor provecho posible”, explicó el investigador. Detalló que una vez cortada, la fresa tiene un periodo de vida muy corto: en apenas ocho horas pierde color, se ablanda y baja su valor nutritivo, lo que representa un reto para productores y comercializadores.

Ante esto, el equipo científico estudió cómo reaccionan las plantas bajo condiciones de estrés. “Las plantas se defienden naturalmente, y en el caso de la fresa, al exponerla a luz ultravioleta intensa, aumenta sus defensas. Se vuelve más roja y eleva la cantidad de flavonoides y polifenoles, que son antioxidantes naturales muy benéficos para la salud”, explicó Lozoya.

Este proceso, combinado con una deshidratación controlada, permite mantener los valores nutracéuticos de la fruta durante hasta ocho meses, sin necesidad de conservadores ni procesos químicos. “Si la mantenemos seca, sin sol directo, ni humedad, puede conservar sus propiedades todo ese tiempo”, precisó el científico.

El especialista destacó que esta innovación no sustituye el trabajo agrícola, pero sí puede beneficiar a los desarrolladores de productos derivados de la fresa, como mermeladas o dulces, al ofrecer un insumo con mayor calidad y valor agregado.

“Mientras mejor sea el producto, más alto puede ser su valor al comercializarlo. Este tipo de procesos puede elevar la calidad de todo el producto final”, subrayó Lozoya.

Con investigaciones como esta, la ciencia busca fortalecer el papel de Irapuato como capital mundial de la fresa, impulsando no sólo la producción, sino la transformación tecnológica de uno de los frutos más emblemáticos de Guanajuato.