Cuerámaro moderniza su rastro municipal con una inversión de 3 mdp

El profe Beto realizó la entrega del proyecto en el que se consideraron modificaciones para optimizar el proceso de matanza y ofrecer a los trabajadores mejores condiciones

Redacción Notus18 marzo, 2026

Cuerámaro, Guanajuato.- Con una inversión de 3 millones 800 pesos del recurso municipal, Cuerámaro rehabilitó el rastro. El profe Beto realizó la entrega del proyecto en el que se contemplaron adecuaciones para optimizar el proceso de matanza y fortalecer las condiciones de trabajo y el servicio.

“Hoy damos un paso firme en la mejora de nuestros servicios públicos”: así se llevó a cabo el evento. Como parte de la obra, se colocó carpeta asfáltica en todo en rastro, se construyeron nuevas oficinas, un espacio con lockers y un área de comedor, para brindar un lugar digno a los empleados.

Además, el alcalde, acompañado de su ayuntamiento, otorgó un camión refrigerante que será vehículo oficial del rastro. Con ello se planea facilitar la labor de los trabajadores.

Redacción Notus18 marzo, 2026

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