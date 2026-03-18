Cuerámaro moderniza su rastro municipal con una inversión de 3 mdp

Cuerámaro, Guanajuato.- Con una inversión de 3 millones 800 pesos del recurso municipal, Cuerámaro rehabilitó el rastro. El profe Beto realizó la entrega del proyecto en el que se contemplaron adecuaciones para optimizar el proceso de matanza y fortalecer las condiciones de trabajo y el servicio.

“Hoy damos un paso firme en la mejora de nuestros servicios públicos”: así se llevó a cabo el evento. Como parte de la obra, se colocó carpeta asfáltica en todo en rastro, se construyeron nuevas oficinas, un espacio con lockers y un área de comedor, para brindar un lugar digno a los empleados.

Además, el alcalde, acompañado de su ayuntamiento, otorgó un camión refrigerante que será vehículo oficial del rastro. Con ello se planea facilitar la labor de los trabajadores.