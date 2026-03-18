Renuevan ambulancias del sistema de urgencias en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud de Guanajuato impulsó este año la renovación del parque vehicular del Sistema de Urgencias del Estado, como parte de las acciones estratégicas para garantizar servicios médicos oportunos y seguros.

El secretario de salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá, indicó que con estas adquisiciones se prioriza la reducción de riesgos asociados a la antigüedad de las unidades y se fortalece la capacidad de respuesta en beneficio de la población.

En este sentido, se gestionó la adquisición de 17 nuevas ambulancias totalmente equipadas, en cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013, las cuales fueron entregadas en febrero de 2026 para su operación inmediata en distintas regiones del estado.

Las nuevas unidades fueron distribuidas en módulos estratégicos ubicados en los municipios de Guanajuato, Pénjamo, Acámbaro, Cortazar, Salamanca y San Felipe, así como en diversas bases regionales, con el objetivo de optimizar la cobertura y reducir los tiempos de atención en emergencias.

Esta acción permitió sustituir ambulancias con más de 15 años de servicio y un acumulado superior a 34 millones de kilómetros recorridos, lo que representaba un riesgo operativo tanto para el personal como para los pacientes.

Con la incorporación de estas unidades, se fortalece la capacidad operativa del sistema de urgencias, mejorando la calidad en la atención prehospitalaria y garantizando traslados más seguros, eficientes y oportunos.

Así el Gobierno de la Gente refrendó su compromiso con la salud de la población, mediante la modernización de la infraestructura y el equipamiento destinado a la atención de emergencias médicas en beneficio de todas y todos los guanajuatenses.