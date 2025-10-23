¿Cuándo llegará el nuevo billete de 2 mil pesos en México?

México.- Por redes sociales está rondando la imagen de un billete de 2 mil pesos, supuestamente próximo a estar en emisión. Sin embargo, el Banco de México (Banxico) precisó que los billetes de esa denominación son un proyecto desde 2018, pero que aún no es un hecho que esté pronto en circulación, por lo que el billete de mil pesos continuará siendo el de mayor denominación.

Según economistas, en caso de que el billete llegue a emitirse, podría deberse a una crisis de inflación en el país, ya que, al aumentar los precios, se requerirá papel moneda de mayor valor para realizar transacciones. Desde la consideración del billete como posibilidad, el país se encuentra viviendo en dicha inflación, no obstante, un pico mayor de aumento en el coste, ocasionaría que lo que su denominación se convierta en una realidad.

Al parecer, solamente se dará paso a su concepción si se considera que es necesario para satisfacer las necesidades financieras de la población. El nuevo billete pertenecería a la familia tipo “G”, que abarca las denominaciones de 1,000, 500, 200, 100, 50 y 20 pesos, representativos de la unidad monetaria vigente a partir de enero de 1993 y lanzados a partir de agosto del 2018.

Aunque se considera que el diseño del billete de 2,000 incluirá a los escritores Rosario Castellanos y Octavio paz en su representación de la época del México contemporáneo, así como un paisaje agavero de Tequila, Jalisco, aún no tiene un boceto oficial. La imagen difundida en internet es una especulación acerca de cómo sería.

Billete de 20 pesos

Respecto al retiro del billete de 20 pesos, esto sí es un hecho. De acuerdo con el banco, este billete perteneciente a la familia “F”, una generación anterior, están en proceso de desaparecer debido a la poca durabilidad.

A partir del 10 de octubre, los bancos están obligados a separar los billetes del resto, para comenzar con su eliminación de forma paulatina. Lo que significa que seguirán siendo válidos en cualquier lado de la república.

En su lugar, poco a poco serán reemplazados por una moneda conmemorativa con 12 lados en lugar de la forma redonda del resto de las monedas, con el fin de que sea fácil de identificar al tacto.