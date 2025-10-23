Parque Bicentenario: estacionamiento para acceder a Dia de Muertos en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Durante la séptima edición del Festival del Día de los Muertos, autoridades municipales de Guanajuato anunciaron el operativo especial Vial y de Movilidad, en coordinación con el municipio de Silao, autoridades estatales y del grupo Flecha Amarilla.

En rueda de prensa desde el Parque Guanajuato Bicentenario, la Presidenta Municipal, Samantha Smith, destacó que el séptimo Festival del Día de los Muertos tendrá la coordinación con el municipio de Silao, la Secretaría de Turismo, el Parque Guanajuato Bicentenario, empresarios, hoteleros y la iniciativa privada.

Se estableció que el Parque Guanajuato Bicentenario sea punto estratégico de conexión, donde los visitantes podrán dejar sus vehículos y desde ahí trasladarse a la capital.

Samantha Smith informó que la ocupación hotelera ya se encuentra al 100 por ciento en la capital e informó que, del 30 de octubre al 2 de noviembre, se pondrá en marcha una red de transporte desde estacionamientos satelitales, ubicados en la Central de Autobuses, la Plaza de Toros y el acceso Diego Rivera, hacia el centro histórico, con corridas continuas de 9:00 de la mañana a 12:00 de la noche.

El subsecretario de Tránsito, Movilidad y Transporte, Alejandro Barbarino, detalló que el operativo contempla una estrecha coordinación entre la Policía Estatal de Caminos y las corporaciones municipales, con el propósito de dirigir el flujo vehicular hacia los puntos designados: estacionamientos satelitales o el Parque Guanajuato Bicentenario y mantener el centro de la ciudad libre de congestionamientos. Armando Olvera director divisional del grupo Flecha Amarilla, informó que implementarán corridas adicionales y frecuencias más cortas desde el Parque Guanajuato Bicentenario y la central de Autobuses de Silao hacia Guanajuato Capital, con el objetivo de brindar un traslado ágil y seguro.

Por la Secretaría de Turismo e Identidad, Hugo Ramírez reconoció la coordinación intermunicipal y la participación de la iniciativa privada para fortalecer el turismo regional. La presidenta municipal de Silao, Melani Murillo, agradeció la colaboración entre ambos gobiernos y celebró que esta estrategia consolide a Guanajuato y Silao como una oferta turística integral.

Finalmente, la directora de Desarrollo Económico y Turismo de Silao, Marta Guadalupe Hernández, informó que la Asociación Hotelera de ese municipio ofrecerá tarifas preferenciales y transporte gratuito a huéspedes hacia los puntos de conexión con Guanajuato, con el código de reservación FDDMGS.

El tapete de la muerte, celebrará 18 años con un tributo a la cartoneria.

El próximo domingo 2 de noviembre será la edición XVIII de la Muestra Internacional de Arte Efímero “El Tapete de la Muerte”. Este evento, organizado por la asociación civil Manos Unidas de Guanajuato A.C., contará con la realización de más de 100 tapetes, expresiones artísticas únicas que se extenderán desde la Colegiata Basílica de Guanajuato hasta el Teatro Cervantes. Para este año, se contará con la participación de artistas guanajuatenses y nacionales provenientes de Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla y Tlaxcala, además de delegaciones de Colombia, El Salvador, España, Francia, Guatemala y Japón.

Se espera que al menos 120 equipos plasmen sus propuestas artísticas y culturales en pleno centro de Guanajuato. Posteriormente, se realizará el “Ascenso de las Almas”, que consiste en la liberación de 300 globos biodegradables, con los que los asistentes podrán recordar a sus fieles difuntos. Ya por la noche, se llevará a cabo el ya tradicional “Retorno al Mictlán”, durante el cual la Muerte recorrerá todos y cada uno de los tapetes hasta llegar, por primera vez, al frente del altar mayor de la Basílica.

Además de Manos Unidas, también colaboran en la organización de esta décima octava edición el gobierno municipal de Guanajuato, la Secretaría de Turismo del Estado, la Compañía Regional de Danza del Estado (COREDA), CANIRAC y hoteleros.

Otra de las sorpresas para este año será la transmisión en vivo que realizará TV4 del recorrido “Retorno al Mictlán”, para todos aquellos que no puedan acudir a la capital del estado. A esta transmisión se sumarán hasta 15 televisoras nacionales e internacionales, colocando a Guanajuato ante los ojos del mundo.

Las inscripciones aún continúan abiertas para quienes estén interesados en participar con la creación de un tapete, a través de la página de internet www.eltapetedelamuerte.com, donde también podrán consultar más información y el programa del evento.

Muero por Correr

Anunciaron la edición 11 de la carrera Muero Por Correr para el 31 de octubre en el Panteón de Santa Paula. Se realiza en beneficio del Albergue del Hospital General de Guanajuato y es uno de los eventos más esperados del Séptimo Festival del Día de Muertos ¡Vívelo!

En rueda de prensa se presentaron los pormenores de esta edición, en la que esperan más de mil personas para correr, trotar o caminar en las distancias de tres y seis kilómetros. La aportación es de 300 pesos e incluye un kit muy especial, alusivo a esta tradición que llena de color y emoción las calles de Guanajuato.

La salida será en la puerta del Panteón de Santa Paula, en punto de las 21:00 horas, el recorrido de tres kilómetros llegará hasta el jardín El Cantador para regresar al panteón y el de seis kilómetros recorrerá calles y túneles del centro histórico, hasta llegar a la Plaza Allende, para retornar al Panteón Santa Paula, donde estará la meta.

Hay premios para las y los campeones: en la categoría de 6 kilómetros 3 mil pesos para el primer lugar; 2 mil pesos para el segundo y mil pesos para el tercer lugar; en la carrera de 3 kilómetros: 2 mil pesos para el primer lugar, mil pesos para el segundo y 500 pesos para el tercer lugar.

También habrá una categoría de mejor caracterización, de 2 mil pesos para el primer lugar, mil pesos para el segundo y 500 pesos para el tercer lugar. Los puntos de venta están en el Albergue del Hospital General de Guanajuato, en la Tienda La Raíz, en el Mercado Hidalgo; en el módulo que se coloca frente a Presidencia Municipal de 11:00 a 19:00 horas, o se puede adquirir en línea en el perfil de Facebook “Muero por correr”.