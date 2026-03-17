Cuando el centro histórico de Guanajuato tenía semáforos

Guanajuato, Gto.- En la década de 1950, la capital del estado tuvo semáforos en cruceros de lo que hoy es su centro histórico. Fueron retirados debido al entubamiento y urbanización del río Guanajuato para ser convertido en calle Subterránea, así como la construcción de la carretera Panorámica y el Pasaje Manuel Leal.

En ese tiempo, sólo había una vialidad para la circulación; la Juárez y su prolongación hacia Sangre de Cristo. Por las mañanas -hora de entrada a escuelas y oficinas de gobierno- el tránsito iba en dirección mercado Hidalgo-Paseo de la Presa; por las tardes -a la salida- era de regreso.

El 1952 comenzó la etapa de urbanización del río Guanajuato con la construcción del tramo entre la Plaza Allende y Embajadoras, lo que se le conoce como calle Padre Belaunzarán, lo que permitía doble circulación de Plaza de la Paz a la Presa de la Olla, pero la avenida Juárez seguía limitada de Alonso a Tepetapa.

Por eso fueron instalados tres semáforos: cruce con Alonso, con Cinco de Mayo y con la subida a Tepetapa.

El cruce con Alonso era importante porque la terminal de autobuses estaba en el Pasaje de los Arcos. Aunque eran pocas las corridas al día (el servicio más usado era el de “la burrita”, como denominaban al ferrocarril que llegaba a la ciudad), era necesario regular la entrada y salida de las unidades. En ese crucero el semáforo era colgante y siempre estaba bajo supervisión de un agente de tránsito.

El cruce de Cinco de Mayo con Juárez era estratégico: se trataba de la entrada y salida hacia Dolores Hidalgo. La Cinco de Mayo era una calle angosta y había que esperar que alguien entrara para poder salir por ella (o viceversa). El semáforo estaba junto a la entrada de lo que hoy es un hotel de la zona.

Frente al semáforo se encontraba una estación de gasolina, propiedad de Don Cosme Ávila. La gasolinería fue retirada en la década de 1970 y en la noche se ponen unas famosas hamburguesas.

El tercer semáforo estaba en el cruce de Juárez con Tepetapa, de gran circulación, pues antes de la calle subterránea por ahí era el acceso a la estación del ferrocarril, el panteón de Santa paula y Pueblito de Rocha. También por ahí circulaban los vehículos procedentes del jardín del Cantador.

En 1963 comenzó la urbanización del río Guanajuato y con la inauguración de la calle Subterránea Miguel Hidalgo en 1964 se consideró innecesario mantener la semaforización. En 1972 derrumbaron lo que quedaba de una exhacienda ubicada junto a la Alhóndiga de Granaditas e hicieron lo que ahora se conoce como Pasaje Manuel Leal. Eso facilitó la entrada y salida hacia Dolores Hidalgo y motivó a habilitar en 1974 la exhacienda de Las Flores como la primera Central de Autobuses que tuvo la ciudad. Ahí estuvo hasta 1990 y hoy es un supermercado.

La gasolinera dejó de existir cuando se construyó la Calle Subterránea y la inundación del 21 de junio de 1969 destruyó “La Casa Eléctrica”, que luego sería rehabilitada y convertida en hotel.

Son los recuerdos que envuelven al debate contemporáneo de colocar semáforos fuera del Centro Histórico, con una cuestionada inversión de 58 millones de pesos.