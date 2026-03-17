Motosicarios asesinan a taquero en San Javier, Irapuato

El hombre, conocido como “El Cholo”, fue atacado mientras estaba en su negocio en la carretera Cuchicuato-Cuerámaro

Redacción Notus17 marzo, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Un taquero conocido como “El Cholo” fue asesinado por motosicarios mientras se encontraba en su negocio ubicado en la comunidad de San Javier, a un costado de la carretera Cuchicuato-Cuerámaro. El hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana.

Los reportes de un hombre lesionado por disparos alertaron a la policía municipal y al revisarlo los paramédicos, se percataron de que ya no tenía signos vitales. Según testimonios, dos personas armadas llegaron al lugar y tras terminar la agresión, escaparon.

En espera de la Fiscalía del estado y el SEMEFO, las autoridades acordonaron el área. Por el momento se desconoce el móvil del ataque, sin embargo, se sabe que era un conocido taquero de la comunidad.

Redacción Notus17 marzo, 2026

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